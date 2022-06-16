Агенты ФБР выясняют, каким образом "свежие" чипы из США оказались в российском оружии, — WP

Американские чипы и компоненты были найдены в российских радарах, беспилотниках, танках и наземном оборудовании. Некоторые из них были изготовлены в 2020 году.

Сотрудники Министерства торговли, обеспечивающие соблюдение экспортного контроля, совместно с агентами ФБР проводят расследование об утечке американских компьютерных чипов, которые были найдены в российской военной технике на территории Украины. Как сообщает The Washington Post, агенты задают вопросы технологическим компаниям о том, каким образом западные чипы и компоненты оказались в российских радарных системах, беспилотниках, танках, наземном контрольном оборудовании и т.д.

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"Наша цель — попытаться отследить весь путь до американского поставщика, чтобы определить, как это попало в систему вооружений. То, что чип компании обнаружен в системе вооружения, не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании. Однако мы начали расследование того, каким образом чип этой компании попал в систему", — сказал один из сотрудников Министерства торговли.

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Какие именно компоненты подвергаются расследованию пока неизвестно. Но многие компоненты западной электроники, которые были найдены в российском оружии, найденном в Украине, были произведены много лет назад, до того, как США ужесточили экспортные ограничения после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Однако согласно данным британской следственной организации Conflict Armament Research (CAR), некоторые из чипов были изготовлены совсем недавно — в 2020 году.

Издание пишет, что в течение многих лет западные компании могли законно продавать базовые компьютерные чипы российским военным структурам без предварительного разрешения правительства США, поэтому для выявления незаконных продаж необходимо определить тип чипа и дату его продажи.

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Отслеживание транзакций может быть весьма трудоемким, поскольку электронные компоненты часто проходят через цепочку дистрибьюторов, прежде чем попасть к конечному пользователю. На данный момент американские агенты задают компаниям вопрос: продавали ли они свою продукцию определенному списку компаний, включая посредников, которые могли быть вовлечены в цепочку поставок.

Журналисты отмечают, что власти США на протяжении десятилетий жестко контролировали продажи в Россию самых высокотехнологичных чипов, предназначенных для военного использования, требуя от экспортеров получения правительственной лицензии. Но продажи электроники ниже этого порога не были широко ограничены до 2014 года, когда США начали требовать от экспортеров получения лицензий перед продажей более широкого спектра чипов российским военным.

Ранее сообщалось, что некоторые страны-члены НАТО продолжают поставлять России военное оборудование и технологии, несмотря на экономические санкции, связанные с вторжение в Украину. По данным сотрудников американского Института Роберта Лансинга, западные производители все чаще нарушают санкции в отношении товаров военного или двойного назначения.