Агенти ФБР з'ясовують, як "свіжі" чипи зі США опинилися в російській зброї, — WP

Американські чипи та компоненти знайшли в російських радарах, безпілотниках, танках і наземному устаткуванні. Деякі з них були виготовлені у 2020 році.

Співробітники Міністерства торгівлі, які забезпечують дотримання експортного контролю, спільно з агентами ФБР проводять розслідування про витік американських комп'ютерних чипів, які знайшли в російській військовій техніці на території України. Як повідомляє The Washington Post, агенти ставлять питання технологічним компаніям про те, як західні чипи та компоненти опинилися в російських радарних системах, безпілотниках, танках, наземному контрольному устаткуванні тощо.

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"Наша мета — спробувати відстежити весь шлях до американського постачальника, щоб визначити, як це потрапило до системи озброєнь. Те, що чип компанії виявлено в системі озброєння, не означає, що ми розпочали розслідування щодо цієї компанії. Проте ми розпочали розслідування того, яким чином чип цієї компанії потрапив у систему", — сказав один із співробітників Міністерства торгівлі.

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Які саме компоненти піддаються розслідуванню, поки що невідомо. Але багато компонентів західної електроніки, які були знайдені в російській зброї, знайденій в Україні, було вироблено багато років тому, до того, як США посилили експортні обмеження після російської анексії Криму в 2014 році.

Проте, згідно з даними британської слідчої організації Conflict Armament Research (CAR), деякі з чипів були виготовлені зовсім недавно — у 2020 році.

Видання пише, що протягом багатьох років західні компанії могли законно продавати базові комп'ютерні чипи російським військовим структурам без попереднього дозволу уряду США, тому для виявлення незаконного продажу необхідно визначити тип чипа і дату його продажу.

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Відстеження транзакцій може бути дуже трудомістким, оскільки електронні компоненти часто проходять через ланцюжок дистриб'юторів, перш ніж потрапити до кінцевого користувача. Наразі американські агенти запитують компанії: чи продавали вони свою продукцію певному списку компаній, включаючи посередників, які могли бути залучені в ланцюжок поставок.

Журналісти зазначають, що влада США протягом десятиліть жорстко контролювала продажі в Росії найвищих технологічних чипів, призначених для військового використання, вимагаючи від експортерів отримання урядової ліцензії. Але продажі електроніки нижче за цей поріг не були широко обмежені до 2014 року, коли США почали вимагати від експортерів отримання ліцензій перед продажем ширшого спектра чипів російським військовим.

Раніше повідомлялося, що деякі країни-члени НАТО пропонують поставляти Росії військове обладнання та технології, незважаючи на економічні санкції, пов'язані з вторгненням в Україну. За даними співробітників американського Інституту Роберта Лансінга, західні виробники дедалі частіше порушують санкції щодо товарів військового чи подвійного призначення.