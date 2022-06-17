"Ломают все, что можно": "Сбербанк" заявил о краже данных 65 млн россиян с начала войны

По словам зампреда Станислава Кузнецова, банку пришлось потратить 4 млрд рублей, чтобы перевыпустить 1 млн карт, ведь РФ оказалась не готова к кибервойне.

После начала полномасштабного вторжения в Украину, хакеры в результате кибератак похитили данные примерно 65 млн жителей России. Об этом заместитель главы "Сбербанка" Станислав Кузнецов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, передает издание "КоммерсантЪ".

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Как утверждает представитель крупнейшего российского банка, компания зафиксировала большое количество кибератак, совершенных с территории Украины. Чаще всего кража данных происходит в результате взлома интернет-ресурсов, связанных с продажей товаров. Только при помощи DDoS-атак хакерам и волонтерам удалось вывести из строя сервисы "87 крупных организаций".

Он добавил, что хакеры получили доступ к данным по 13 миллионам банковских карт из России. К настоящему моменту "Сбербанк" перевыпустил 1 млн карт, потратив на это около 4 млрд рублей.

Как передает пресс-служба "Сбербанка" на официальном сайте, Станислав Кузнецов пришел к выводу, что против России ведется настоящая масштабная кибервойна: удары наносятся по государственным органам, финансовым, логистическим, торговым, энергетическим и нефтегазовым компаниям. При этом все отрасли, кроме финансовой, оказались совершенно не готовы к столь массированным атакам, а наименее защищенными оказались сайты СМИ.

"В хорошо спланированных и организованных военных кибердействиях одновременно участвует более 100 тысяч человек, а в целом задействовано около 330 тысяч подготовленных специалистов из разных стран", — подчеркнул Станислав Кузнецов. — "Хакеры ломают все, что взламывается, используют любую уязвимость".

Стоит отметить, что по состоянию на 2019 год у "Сбербанк" насчитывал 96,2 млн активных частных клиентов, а также 2,6 млн корпоративных. Контрольный пакет акций организации принадлежит Фонду национального благосостояния России, контролируемому правительством.

Ранее "Сбербанк" пожаловался на круглосуточные хакерские атаки. Станислав Кузнецов заявил, что сеть компании постоянно атакует мощная компьютерная сеть, состоящая из более чем 27 тысяч устройств.

Появилась информация, что хакеры "слили" данные карт 110 тыс. клиентов "Сбербанка", в том числе номера, коды CVV, дата истечения срока действия. Эту информацию можно использовать, чтобы воровать деньги со счетов россиян или использовать их для отмывания средств.