"Ламають все, що можна": "Сбербанк" заявив про крадіжку даних 65 млн росіян з початку війни

За словами заступника голови Станіслава Кузнєцова, банку довелося витратити 4 млрд рублів, щоб перевипустити 1 млн карт, адже РФ виявилася не готовою до кібервійни.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну хакери в результаті кібератак викрали дані приблизно 65 млн жителів Росії. Про це заступник голови "Сбербанку" Станіслав Кузнєцов заявив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає видання "КомерсантЪ".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Як стверджує представник найбільшого російського банку, компанія зафіксувала велику кількість кібератак, скоєних із території України. Найчастіше крадіжка даних відбувається внаслідок зламу інтернет-ресурсів, пов'язаних із продажем товарів. Тільки за допомогою DDoS-атак хакерам та волонтерам вдалося вивести з ладу сервіси "87 великих організацій".

Він додав, що хакери отримали доступ до даних щодо 13 мільйонів банківських карток з Росії. На цей час "Сбербанк" перевипустив 1 млн карт, витративши на це близько 4 млрд рублів.

Як передає пресслужба "Сбербанку" на офіційному сайті, Станіслав Кузнєцов дійшов висновку, що проти Росії ведеться справжня масштабна кібервійна: удари завдаються по державних органах, фінансових, логістичних, торгових, енергетичних та нафтогазових компаніях. Водночас всі галузі, окрім фінансової, виявилися зовсім не готовими до таких масованих атак, а найменш захищеними виявилися сайти ЗМІ.

"У добре спланованих та організованих військових кібердіях одночасно бере участь понад 100 тисяч осіб, а загалом задіяно близько 330 тисяч підготовлених фахівців з різних країн", — наголосив Станіслав Кузнєцов. — Хакери ламають все, що зламується, використовують будь-яку вразливість".

Варто зазначити, що станом на 2019 рік у "Сбербанк" налічував 96,2 млн активних приватних клієнтів, а також 2,6 млн корпоративних. Контрольний пакет акцій організації належить Фонду національного добробуту Росії, контрольованому урядом.

Раніше "Сбербанк" поскаржився на цілодобові атаки хакерів. Станіслав Кузнєцов заявив, що мережу компанії постійно атакує потужна комп'ютерна мережа, що складається з понад 27 тисяч пристроїв.

З'явилася інформація, що хакери "злили" дані карток 110 тис. клієнтів "Сбербанку", зокрема номери, коди CVV, дата закінчення терміну дії. Цю інформацію можна використати, щоб красти гроші з рахунків росіян або використати їх для відмивання коштів.