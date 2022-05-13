Російський "Сбербанк" цілодобово атакує потужна комп'ютерна мережа

Щодня на систему фінустанови обрушуються десятки скоординованих DDoS-атак.

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Найбільший російський банк "Сбербанк" із початку вторгнення Росії в Україну зазнає масштабних атак хакерів. Про це заступник голови правління компанії Станіслав Кузнєцов заявив агентству ТАСС.

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Центр кіберзахисту банку цілодобово стикається з кіберзагрозами, щодня на систему обрушуються десятки одночасних DDoS-атак. Одну з наймасштабніших атак зафіксували 6 травня, її потужність склала понад 400 Гігабіт на секунду. Як з'ясували фахівці, трафік спрямовувала комп'ютерна мережа (ботнет), яка складається з більш ніж 27 тисяч пристроїв.

"Ми вважаємо, що Росії оголошено кібервійну, в якій кількість учасників кібератак перевищує 100 тисяч людей", — повідомив Станіслав Кузнєцов.

Варто зазначити, що станом на 2019 рік "Сбербанк" налічував 96,2 млн активних приватних клієнтів, а також 2,6 млн корпоративних. Контрольний пакет акцій організації належить Фонду національного добробуту Росії, контрольованому урядом. Крім того, Центробанк включив "Сбербанк" до списку системно значущих кредитних організацій.

Раніше писали, що з 24 лютого українські айтішники влаштовують DDoS-атаки на "Сбербанк" та інші російські сайти. Одним із організаторів масштабної кампанії стала хакерська група disBalancer, яка розробила спеціальну програму, яка дозволяє користувачам легко приєднуватися до атак, навіть не маючи спеціальних навичок.

У квітні "Сбербанк" заявив про атаку на карти своїх клієнтів. За словами Станіслава Кузнєцова, списання коштів із карток росіян організувала одна з українських компаній, яка займається розробкою мобільних додатків. Крім того, хакери дешево продають персональні дані росіян у даркнеті.

У травні Україна почала примусово вилучати активи російських компаній "Сбербанк" і "Промінвест". Кошти українських підрозділів цих банків підуть у державну скарбницю, за оцінкою голови НБУ Кирила Шевченка, загальна сума становитиме близько 26 млрд грн.