Российский "Сбербанк" круглосуточно атакует мощная компьютерная сеть

Ежедневно на систему финучреждения обрушиваются десятки скоординированных DDoS-атак.

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Крупнейший российский банк "Сбербанк" с начала вторжения России в Украину подвергается масштабным хакерским атакам. Об этом заместитель председателя правления компании Станислав Кузнецов заявил агентству "ТАСС".

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По его словами, Центр киберзащиты банка круглосуточно сталкивается с киберугрозами, ежедневно на систему обрушиваются десятки одновременных DDoS-атак. Одну из самых масштабных атак зафиксировали 6 мая, ее мощность составила более 400 Гигабит в секунду. Как выяснили специалисты, трафик направляла компьютерная сеть (ботнет), которая состоит из более чем 27 тысяч устройств.

"Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек", — сообщил Станислав Кузнецов.

Стоит отметить, что по состоянию на 2019 год у "Сбербанк" насчитывал 96,2 млн активных частных клиентов, а также 2,6 млн корпоративных. Контрольный пакет акций организации принадлежит Фонду национального благосостояния России, контролируемому правительством. Кроме того, Центробанк включил "Сбербанк" в список системно значимых кредитных организаций.

Ранее писали, что с 24 февраля украинские айтишники устраивают DDoS-атаки на "Сбербанк" и другие российские сайты. Одним из организаторов масштабной кампании стала хакерская группа disBalancer, которая разработала специальную программу, позволяющую пользователям легко присоединяться к атакам, даже не имея специальных навыков.

В апреле "Сбербанк" заявил об атаке на карты своих клиентов. По словам Станислава Кузнецова, что списание средств с карт россиян организовала одна из украинских компаний, которая занимается разработкой мобильных приложений. Кроме того, хакеры дешево продают персональные данные россиян в даркнете.

В мае Украина начала принудительно изымать активы российских компаний "Сбербанк" и "Проминвест". Средства украинских подразделений этих банков пойдут в государственную казну, по оценке главы НБУ Кирилла Шевченко, общая сумма составит около 26 млрд грн.