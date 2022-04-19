"Украинская компания инициировала списания": Cбербанк заявил об атаке на карты россиян

Организация собрала персональные данные, легально продавая жителям РФ различные услуги через свои приложения, утверждает замглавы банка.

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Украинцы ведут кибервойну против российского "Сбербанка" и пытаются списать деньги с банковских карт россиян. Об заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов заявил в интервью агентству "РИА Новости".

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Попытки списания средств со счетов граждан РФ зафиксировали вскоре после начала вторжения российских войск в Украину — до десяти тысяч транзакций в минуту. По словам Станислава Кузнецова, "Сбербанк" предотвратил операции и вычислил организатора хакерских атак.

"Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания – разработчик мобильных приложений. Данная компания, имея около 50 различных официальных приложений, в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов", — заявил представитель банка.

Он добавил, что компания легально продавала россиянам различные услуги, в том числе подписки на планы питания и фитнес-программы. В один день (дата не раскрывается) "Сбербанк" отклонил сотни тысяч попыток списания.

Константин Кузнецов также утверждает, что хакеры продают в даркнете базы данных россиян по весьма низким ценам, к примеру базу одного из операторов мобильной связи предлагают за 20 тысяч рублей. Мошенники покупают персональную информацию потенциальных жертв, дополняют ее своими данными и создают так называемые супербазы.

"Например, слитую базу сервиса по доставке готовой еды обогатили геолокацией и сделали удобный поиск. В базе, по разным оценкам, от пяти до 30 миллионов данных о пользователях. В утечке одной из логистических компаний — информация о девяти миллионах клиентов", — утверждает замглавы "Сбербанка".

Он предположил, что вскоре мошенники начнут чаще использовать технические средства для атаки российских пользователей, в том числе при помощи "вирусных" копий приложений и фишинговых ссылок. По его словам, уже сейчас на сайтах размещают объявления о продаже iPhone с установленным приложением "Сбербанка", обновленным до последней версии.

Ранее писали, что 12 апреля приложение "Сбербанка" удалили из App Store — фирменного магазина приложений компании Apple. Вскоре программу убрали также из Google Play.

В марте украинские IT-специалисты рассказали, как атакуют "Сбербанк" и другие российские компании. Более 300 тысяч человек объединились в Telegram и координируются, определяя список общих целей.