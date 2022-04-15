Приложение российского "Альфа-Банка" удалили из App Store из-за санкций: Google на очереди

Программу от крупнейшего частного банка РФ больше нельзя скачать или обновить на iPhone, хотя в Google Play Market она еще доступна.

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Компания Apple удалила из магазина App Store приложение российского "Альфа-Банка", который попал под санкции Европейского союза и США. Об этом пресс-служба банка сообщила в официальном Telegram-канале.

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"Альфа-Банк" является крупнейшим частным банком России. Его приложение для онлайн-банкинга больше нельзя скачать на устройства под управлением операционной системы iOS или обновить уже установленное.

Компания предложила обращаться за услугами на сайт "Альфа-Онлайн", который можно открыть со смартфона. Стоит отметить, что приложение "Альфа-Банка" все еще доступно в магазине Google Play, а это позволяет скачать его на Android-смартфоны.

12 апреля Apple удалила из App Store "СберБанк Онлайн" и другие программные продукты "СберБанка", который тоже находится под антироссийскими санкциями. Буквально на следующий день Google также удалила банковские приложения из своего маркетплейса.

6 апреля США добавили "Альфа Банк" и "Сбербанк" в свой "черный список" SDN (specially designated nationals), что предусматривают заморозку активов и запрет для американцев сотрудничать с этими организациями. Эти ограничения с февраля уже действуют в отношении "ВТБ", "Промсвязьбанка", "Открытия", "Совкомбанка" и "Новикомбанка".

Ранее Huawei удалила из своего магазина App Gallery приложения российских банков: "ВТБ Банка", "Открытия" и "Промсвязьбанка". Теперь пользователи смартфонов этого бренда не смогут скачать эти мобильные программы, хотя уже установленные продолжат работать. Примечательно, что Huawei сама находится под санкциями, которые США ввела в отношении Китая.

Фокус разбирался, какие санкции США и G7 ввели в отношении "Сбербанка" и "Альфа-Банка". Крупнейшие российские банки оказались в полной блокировке, тогда как украинское подразделение "Альфа-Банка" продолжает работать, несмотря на то, что контролируется российскими олигархами.