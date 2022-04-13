Китай поддержал санкции: Huawei удалила приложения банков РФ для Android-смартфонов

Приложения подсанкционных "ВТБ Банка", "Открытия" и "Промсвязьбанка" исчезли из AppGallery, однако клиенты могут использовать уже установленные версии.

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Китайская компания Huawei последовала международным санкциям и удалила приложения крупнейших российских банков из фирменного онлайн-магазина AppGallery. Об этом пишет сайт "Хабр".

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Из AppGallery пропали приложения "Открытия", "ВТБ Онлайн" и "Промсвязьбанка", в отношении которых действуют санкции со стороны США и Евросоюза. По состоянию на 11 апреля приложения "Альфа-Банк" и "Сбербанк" еще были в магазине, однако 12 апреля сайт Akket сообщил об их отсутствии. Программы больше нельзя скачать на смартфоны Huawei, однако уже установленные версии пока остаются.

Информацию на своем сайте подтвердил банк "Открытие". Как уверяет пресс-служба, теперь их приложение для онлайн-банкинга недоступно в сервисах AppGallery, AppStore (Apple) и Google Play.

"Если приложение установлено, не удаляйте его. Если приложения на телефоне еще нет, установите его с сайта банка", — написала пресс-служба. Возможность установки с сайта уже предлагают и другие подсанкционные банки.

AppGallery — это собственный магазин приложений Huawei, который заменяет Google Play Market на смартфонах бренда. Компания запустила его в 2018 году, когда Google закрыла ей доступ к своим мобильным сервисам из-за санкций США, введенных в отношении Китая. Как предполагает Akket, Huawei, находясь под американскими санкциями, решила соблюдать их относительно российских продуктов на своей платформе. Ранее приложения этих банков были удалены из App Store и Google Play.

Как пишет агентство "Интерфакс", 12 апреля владельцы смартфонов Huawei сооюбщили, что AppGallery перестала поддерживать российские платежные карты "МИР". Владельцы лишились возможности совершать транзакции с их помощью, ведь система отклоняет платежи и предлагает выбрать другой способ оплаты.

"В настоящее время могут возникать трудности в добавлении банковской карты с платежной системой "МИР", мы работаем над решением этого вопроса", — сообщила служба поддержки Huawei в комментарии агентству.

"Сбербанк" в своем Телеграм-канале сообщил, что его приложение для онлайн-банкинга удалили из App Store из-за санкций. Из маганиза пропали и другие финансовые приложения: "СберБизнес", "СберИнвестор X", "Сбербанк Инвестор", "Сбербанк Инкассация", "СберKids", "СберСпасибо" и "Акционер Сбера". Клиентам пока доступны уже скачанные программы, а также веб-версия, адаптированная для смартфонов.

24 февраля США ввели новый пакет антироссийских санкций, который затронул крупнейшие банки РФ: "ВТБ", "Сбербанк", "Газпромбанк", банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк. Им объявили полную блокировку с заморозкой активов а также запрет на проведение трагзакций через финансовую систему США.

5 авреля ЕС ввели пятый пакет санкций против РФ, который затронул четыре крупнейших российских банка, включая "ВТБ". По словам Урсула фон дер Ляйен, финансовые организации решили полностью отрезать от международных рынков.