Китай підтримав санкції: Huawei видалила додатки банків РФ для Android-смартфонів

Програми підсанкційних "ВТБ Банку", "Открытие" та "Промзв'язокбанку" зникли з AppGallery, проте клієнти можуть використовувати вже встановлені версії.

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Китайська компанія Huawei пішла за міжнародними санкціями та видалила додатки найбільших російських банків із фірмового онлайн-магазину AppGallery. Про це пише сайт "Хабр".

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Із AppGallery зникли програми "Открытие", "ВТБ Онлайн" і "Промзв'язокбанку", щодо яких діють санкції з боку США та Євросоюзу. Станом на 11 квітня програми "Альфа-Банк" і "Сбербанк" ще були в магазині, проте 12 квітня сайт Akket повідомив про їхню відсутність. Програми більше не можна завантажити на смартфони Huawei, проте вже встановлені версії поки що залишаються.

Інформацію на своєму сайті підтвердив банк "Открытие". Як запевняє пресслужба, тепер їхній додаток для онлайн-банкінгу недоступний у сервісах AppGallery, AppStore (Apple) і Google Play.

"Якщо програма встановлена, не видаляйте її. Якщо програми на телефоні ще немає, встановіть її із сайту банку", — написала пресслужба. Можливість встановлення із сайту вже пропонують інші підсанкційні банки.

AppGallery — це власний магазин програм Huawei, який замінює Google Play Market на смартфонах бренду. Компанія запустила його у 2018 році, коли Google закрила їй доступ до своїх мобільних сервісів через санкції США, введені щодо Китаю. Як припускає Akket, Huawei, перебуваючи під американськими санкціями, вирішила дотримуватися їх щодо російських продуктів на своїй платформі. Раніше програми цих банків були видалені з App Store і Google Play.

Як пише агентство "Інтерфакс", 12 квітня власники смартфонів Huawei повідомили, що AppGallery перестала підтримувати російські платіжні картки "МИР". Власники втратили можливість здійснювати транзакції за їх допомогою, адже система відхиляє платежі та пропонує обрати інший спосіб оплати.

"Наразі можуть виникати труднощі в додаванні банківської картки з платіжною системою "МИР", ми працюємо над вирішенням цього питання", — повідомила служба підтримки Huawei у коментарі агентству.

"Сбербанк" у своєму Телеграм-каналі повідомив, що його додаток для онлайн-банкінгу видалили з App Store через санкції. З магазину зникли й інші фінансові програми: "СберБізнес", "СберІнвестор X", "Сбербанк Інвестор", "Сбербанк Інкасація", "СберKids", "СберСпасибо" й "Акціонер Сбера". Клієнтам поки що доступні вже завантажені програми, а також вебверсія, адаптована для смартфонів.

24 лютого США ввели новий пакет антиросійських санкцій, який торкнувся найбільших банків РФ: "ВТБ", "Сбербанку", "Газпромбанку", банку "Открытие", "Радкомбанку" та "Новікомбанку". Їм оголосили повне блокування із заморожуванням активів, а також заборону на проведення трагзакцій через фінансову систему США.

5 серпня ЄС ввели п'ятий пакет санкцій проти РФ, який торкнувся чотирьох найбільших російських банків, включаючи "ВТБ". За словами Урсули фон дер Ляєн, фінансові організації вирішили повністю відрізати від міжнародних ринків.