Додаток російського "Альфа-Банку" видалили з App Store через санкції: Google на черзі

Програму від найбільшого приватного банку РФ більше не можна завантажити або оновити на iPhone, хоча в Google Play Market вона ще доступна.

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Компанія Apple видалила з магазину App Store додаток російського "Альфа-Банку", який потрапив під санкції Європейського Союзу та США. Про це пресслужба банку повідомила в офіційному Telegram-каналі.

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"Альфа-Банк" є найбільшим приватним банком Росії. Його програму для онлайн-банкінгу більше не можна завантажити на пристрої під керуванням операційної системи iOS або оновити вже встановлену.

Компанія запропонувала звертатися за послугами на сайт "Альфа-Онлайн", який можна відкрити зі смартфона. Варто зазначити, що програма "Альфа-Банку" все ще доступна в магазині Google Play, а це дозволяє завантажити його на Android-смартфони.

12 квітня Apple видалила з App Store "Сбербанк Онлайн" та інші програмні продукти "Сбербанку", який також перебуває під антиросійськими санкціями. Буквально наступного дня Google також видалила банківські програми зі свого маркетплейсу.

6 квітня США додали "Альфа-Банк" і "Сбербанк" у свій "чорний список" SDN (specially designated nationals), що передбачають заморожування активів і заборону для американців співпрацювати з цими організаціями. Ці обмеження з лютого вже діють щодо "ВТБ", "Промзв'язокбанку", "Відкриття", "Радкомбанку" та "Новікомбанку".

Раніше Huawei видалила зі свого магазину App Gallery додатки російських банків: "ВТБ Банку", "Відкриття" та "Промзв'язокбанку". Тепер користувачі смартфонів цього бренду не зможуть завантажити ці мобільні програми, хоча встановлені продовжать працювати. Примітно, що Huawei сама перебуває під санкціями, які США запровадила щодо Китаю.

Фокус розбирався, які санкції США та G7 ввели щодо "Сбербанку" та "Альфа-Банку". Найбільші російські банки опинилися в повному блокуванні, тоді як український підрозділ "Альфа-Банку" продовжує працювати, незважаючи на те, що контролюється російськими олігархами.