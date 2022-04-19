"Українська компанія ініціювала списання": "Сбербанк" заявив про атаку на карти росіян

Організація зібрала персональні дані, легально продаючи жителям РФ різні послуги через свої додатки, стверджує заступник голови банку.

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Українці ведуть кібервійну проти російського "Сбербанку" та намагаються списати гроші з банківських карток росіян. Про цезаступник голови правління банку Станіслав Кузнєцов заявив в інтерв'ю агентству "РІА Новини".

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Спроби списання коштів із рахунків громадян РФ зафіксували невдовзі після початку вторгнення російських військ в Україну — до десяти тисяч транзакцій за хвилину. За словами Станіслава Кузнєцова, "Сбербанк" запобіг операціям і вирахував організатора хакерських атак.

"Наше розслідування показало, що ці списання ініціювала одна українська компанія — розробник мобільних додатків. Ця компанія, маючи близько 50 різних офіційних додатків, порушуючи вимоги міжнародних платіжних систем, збирала та зберігала дані банківських карток своїх клієнтів", — заявив представник банку.

Він додав, що компанія легально продавала росіянам різні послуги, зокрема підписки на плани харчування та фітнес-програми. Одного дня (дата не розкривається) "Сбербанк" відхилив сотні тисяч спроб списання.

Костянтин Кузнєцов також стверджує, що хакери продають у даркнеті бази даних росіян за дуже низькими цінами, наприклад, базу одного з операторів мобільного зв'язку пропонують за 20 тисяч рублів. Шахраї купують персональну інформацію потенційних жертв, доповнюють її своїми даними та створюють так звані супербази.

"Наприклад, злиту базу сервісу з доставки готової їжі збагатили геолокацією та зробили зручний пошук. У базі, за різними оцінками, від п'яти до 30 мільйонів даних про користувачів. У витоку однієї з логістичних компаній — інформація про дев'ять мільйонів клієнтів", — стверджує замголови "Сбербанку".

Він припустив, що незабаром шахраї почнуть частіше використовувати технічні засоби для атаки російських користувачів, у тому числі за допомогою "вірусних" копій програм і фішингових посилань. За його словами, вже зараз на сайтах розміщують оголошення про продаж iPhone зі встановленим додатком "Сбербанку", оновленим до останньої версії.

Раніше писали, що 12 квітня додаток "Сбербанку" видалили з App Store — фірмового магазину додатків компанії Apple. Незабаром програму прибрали також із Google Play.

У березні українські IT-фахівці розповіли, як атакують "Сбербанк" й інші російські компанії. Понад 300 тисяч людей об'єдналися в Telegram і координуються, визначаючи список спільних цілей.