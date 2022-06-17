Microsoft сохраняет музыку на "неуязвимых" стеклянных пластинах на случай апокалипсиса

Создатели технологии хотят записать наиболее ценные произведения человечества, чтобы тысячи лет оберегать в Хранилище судного дня в Норвегии.

Компания Elire Group совместно с Microsoft начала записывать музыкальные произведения на кварцевые пластины, чтобы сохранить их на случай мировой катастрофы. Подробности обнародованы на официальном сайте проекта, который назвали Global Music Vault.

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Инженеры решили создать долговечное и надежное хранилище информации, способное вместить огромную коллекцию музыки со всего мира. В качестве технологии записи выбрали Project Silica, который предусматривает кодирование цифровых данных в кварцевом стекле при помощи лазера. Лучи создают слои трехмерных решеток и деформируют материал на разной глубине и под разными углами. Декодировать и воспроизвести данные позволит специально обученный искусственный интеллект.

Исследователям еще предстоит выяснить, можно ли записать музыку с помощью технологии Project Silica и как она будет храниться внутри стекла. Диоксид кремния или попросту кварц весьма прочный и инертный, то есть не вступает ни в какие химические реакции, а потому может выдержать практически любое воздействие окружающей среды. Каждая пластинка обладает периметром 75 x 75 мм и толщиной 2 мм, и вмещает до 100 ГБ данных. В теории, она может сохранять данные в течение тысяч лет.

"Пластину можно запекать, кипятить, чистить, заливать водой, подвергать электромагнитным импульсам и другими способами пытаться повредить но это не повлияет на данные, записанные на стекле", — отметила пресс-служба.

[ + – ] Кварцевая пластина Project Silica [ + – ] Кодирование данных на кварцевой пластине Project Silica [ + – ] Руководители Global Music Vault Люк Дженкинсон и Альфонс Карабуда [ + – ] Руководители Global Music Vault Люк Дженкинсон и Альфонс Карабуда

Организаторы проекта обещают увековечить в стекле самые важные и ценные произведения. Первым делом они намерены записать "разнообразные музыкальные выражения со всего мира", которое включает творчество британской артистки Бити Вулф, песни, удостоенные шведской премии Polar Music Prize, библиотеку Александра Тернбулла из Новой Зеландии и Международная библиотека африканской музыки. Первые данные планируют записать в 2023 году и ежегодно добавлять десятки петабайт (1 млн гигабайт).

Музыкальную коллекцию на кварцевом чипе спрячут в так называемом Хранилище судного дня на норвежском архипелаге Шпицберген, которое считается самым безопасным местом на Земле из-за сочетания геологической и геополитической стабильности. Здесь, под арктической горой, уже хранятся семена 145 693 сортов растений, которые можно будет вырастить после мировой катастрофы.

Ранее Microsoft разработала новый метод записи и чтения информации в формате ДНК. Ученые верят, что в будущем технология позволит создать коммерческое хранилище ДНК для научных целей.