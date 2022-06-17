Microsoft зберігає музику на "невразливих" скляних пластинах на випадок апокаліпсису

Творці технології хочуть записати найцінніші твори людства, щоби тисячі років оберігати в Сховищі судного дня в Норвегії.

Компанія Elire Group спільно з Microsoft почала записувати музичні твори на кварцові пластини, щоб зберегти їх у разі світової катастрофи. Подробиці оприлюднені на офіційному сайті проєкту, який назвали Global Music Vault.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Інженери вирішили створити довговічне та надійне сховище інформації, здатне вмістити величезну колекцію музики з усього світу. Як технологію запису вибрали Project Silica, який передбачає кодування цифрових даних у кварцовому склі за допомогою лазера. Промені створюють шари тривимірних ґрат і деформують матеріал на різній глибині та під різними кутами. Декодувати та відтворити дані дозволить спеціально навчений штучний інтелект.

Дослідникам ще належить з'ясувати, чи можна записати музику за допомогою технології Project Silica і як вона зберігатиметься всередині скла. Діоксид кремнію або кварц дуже міцний та інертний, тобто не вступає в жодні хімічні реакції, а тому може витримати практично будь-який уплив навколишнього середовища. Кожна пластинка має периметр 75 x 75 мм і товщину 2 мм та вміщує до 100 ГБ даних. Теоретично, вона може зберігати дані протягом тисяч років.

"Пластину можна запікати, кип'ятити, чистити, заливати водою, піддавати електромагнітним імпульсам та іншими способами намагатися пошкодити, але це не вплине на дані, записані на склі", — зазначила пресслужба.

[ + – ] Кварцова пластина Project Silica [ + – ] Кодування даних на кварцовій пластині Project Silica [ + – ] Керівники Global Music Vault Люк Дженкінсон та Альфонс Карабуда [ + – ] Керівники Global Music Vault Люк Дженкінсон та Альфонс Карабуда

Організатори проєкту обіцяють увічнити в склі найважливіші та найцінніші твори. Насамперед вони мають намір записати "різноманітні музичні вислови з усього світу", які включають творчість британської артистки Біті Вулф, пісні, удостоєні шведської премії Polar Music Prize, бібліотеку Олександра Тернбулла з Нової Зеландії та Міжнародну бібліотеку африканської музики. Перші дані планують записати у 2023 році та щорічно додавати десятки петабайт (1 млн гігабайт).

Музичну колекцію на кварцовому чипі сховають у так званому Сховищі судного дня на норвезькому архіпелазі Шпіцберген, яке вважається найбезпечнішим місцем на Землі через поєднання геологічної та геополітичної стабільності. Тут, під арктичною горою, вже зберігається насіння 145 693 сортів рослин, які можна буде виростити після світової катастрофи.

Раніше Microsoft розробила новий метод запису та читання інформації у форматі ДНК. Вчені вірять, що в майбутньому технологія дозволить створити комерційне сховище ДНК для наукових цілей.