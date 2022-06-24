Помощницу Alexa научили разговаривать голосами умерших родственников (видео)
Компания Amazon продемонстрировала, как голосовая помощника читает сказку голосом умершей бабушки.
Компания Amazon презентовала экспериментальную функцию голосовой помощницы Alexa, которую научили разговаривать голосами умерших близких людей.
На конференции Amazon Re:Mars в Лас-Вегасе показали, как искусственный интеллект имитирует голос умершей бабушки и читает сказку ребенку.
Как считает старший вице-президент компании и главный научный сотрудник команды Alexa Рохит Прасад, такая функция может быть особенно востребованной во время пандемии, так как многие люди на земле потеряли членов своих семей и родственников. Он отметил, что искусственный интеллект поможет продлить отношения с теми, кого уже нет рядом.
"Хотя искусственный интеллект не может устранить боль утраты, он определенно может продлить память", — в частности, сказал Прасад.
Отмечается, что система может научиться имитировать чей-то голос всего за одну минуту записанного звука.
В то же время, эта функция все еще находится в разработке и в компании не говорят, когда она будет доступна для потребителей.
Как пишет издание The Verge, эксперимент Amazon уже вызвал яростную критику пользователей соцсетей. Разработку назвали "жуткой" и "чудовищной".
В то же время журналисты отмечают, что похожие технологии уже используются в кино. Так, в прошлом году при подготовке документального фильма о шеф-поваре Энтони Бурдене, умершем в 2018 году, искусственный интеллект также научили говорить его голосом. Таким образом цитировались электронные письма Бурдена.
Напомним, Cosmopolitan показал первую в мире обложку, созданную искусственным интеллектом. На создание обложки ушло 20 секунд.
Ранее Фокус писал, что ученые из Китая запустили искусственный интеллект похожий на человеческий мозг.