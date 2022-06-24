Помічницю Alexa навчили розмовляти голосами померлих родичів, — ЗМІ (відео)

Компанія Amazon продемонструвала, як голосова помічниця читає казку голосом померлої бабусі.

Компанія Amazon презентувала експериментальну функцію голосової помічниці Alexa, яку навчили розмовляти голосами близьких померлих людей.

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На конференції Amazon Re:Mars у Лас-Вегасі показали, як штучний інтелект імітує голос бабусі та читає казку дитині.

Як вважає старший віцепрезидент компанії та головний науковий співробітник команди Alexa Рохіт Прасад, така функція може бути особливо затребуваною під час пандемії, оскільки багато людей на землі втратили членів своїх сімей і родичів. Він зазначив, що штучний інтелект допоможе продовжити стосунки з тими, кого вже немає поряд.

"Хоч штучний інтелект не може усунути біль втрати, він безперечно може продовжити пам'ять", — зокрема, сказав Прасад.

Зазначається, що система може навчитися імітувати чийсь голос всього за одну хвилину записаного звуку.

У той же час, ця функція все ще перебуває в розробці й у компанії не говорять, коли вона буде доступна для споживачів.

Як пише видання The Verge, експеримент Amazon уже викликав запеклу критику користувачів соцмереж. Розробку назвали "жахливою" та "обурливою".

Водночас, журналісти зазначають, що схожі технології вже використовуються в кіно. Так, минулого року під час підготовки документального фільму про шеф-кухаря Ентоні Бурдена, який помер у 2018 році, штучний інтелект також навчили говорити його голосом. У такий спосіб цитувалися електронні листи Бурдена.

Нагадаємо, Cosmopolitan показав першу в світі обкладинку, створену штучним інтелектом. На створення обкладинки пішло 20 секунд.

Раніше Фокус писав, що вчені з Китаю запустили штучний інтелект, схожий на людський мозок.