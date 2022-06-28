Военные смогут видеть сквозь стены: как работает новый "умный" радар (видео)

Устройство XAVER 1000 сканирует помещения буквально сквозь стены, а затем ИИ преобразовывает данные в картинку, которая выводится на дисплей.

В Израиле компания Camero Tech представила новое военное устройство XAVER 1000 на базе искусственного интеллекта, которая позволяет "видеть" людей сквозь стены. Разработчики рассказали о возможностях технологии на официальном сайте.

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XAVER 1000 является детектором живых организмов, который обеспечивает радиочастотную визуализацию сквозь стены зданий благодаря инновационному радару от Camero Tech. Он улавливает тепловое излучение, исходящее от людей, и показывает на 10,1-дюймовом дисплее картинку, помогая военным оценить обстановку и принять правильное тактическое решение. Кроме того, с помощью устройства можно замечать противников, приближающихся по другую сторону стены.

Компания выделила такие преимущества использования XAVER 1000:

предупреждение бойцов о потенциальных угрозах при входе в здание или штурме;

определение местоположения заложников и злоумышленников, их высоту, позы, расстояние от стены;

идентификация детей, взрослых и животных;

поиск и спасение людей;

безопасная установка взрывных зарядов для минимизации жертв внутри помещений.

[ + – ] Радар XAVER 1000

Мощный сверхширокополосный датчик с широкой полосой пропускания сканирует помещение сквозь различные материалы, такие как бетон и кирпичи, обнаруживает живые объекты и выделяет их среди других предметов, например, мебели, а затем передает картинку с широким разрешением. Специальные алгоритмы искусственного интеллекта воссоздают полученную информацию в виде высококачественного и интуитивно понятного трехмерного изображения в реальном времени, даже если цели двигаются.

Форм-фактор XAVER 1000 оптимизирован для удобной переноски или хранения — "крылья" оборудования легко складываются. Для управления системой достаточно одного оператора, кроме того она способна работать автономно, передавая изображение на другие устройства по Wi-Fi.

Характеристики XAVER 1000:

Вес — 16,5 кг вместе с батареей;

Время работы от батареи — 3 часа;

Максимальная дистанция обнаружения целей — 42 метра;

Угол обзора — 120 градусов;

Интерфейсы — Ethernet, USB, HDMI.

XAVER 1000 стал продолжением линейки детекторов Camero, которая представлена еще шесть моделей, которые отличаются размерами и доступными функциями. К примеру. XAVER LR80 умеет "подглядывать" сквозь стены на расстоянии до 100 метров. Создатели уверяют, что все устройства не представляют радиационной опасности и соответствуют стандарту ICNIRP-1998.

Ранее писали, зачем военные США инвестируют в голограммы, виртуальную реальность и другие развлекательные технологии. Аналитики считают, что Пентагон рассчитывает на значительное развитие устройств, которые помогут видеть противника сквозь препятствия или управлять беспилотной боевой техникой.

Недавно компания Northrop Grumman представила "умные" радары, которые фиксируют даже самолеты-невидимки и гиперзвуковые ракеты. Как утверждают разработчики, цифровая архитектура AESA и ПО могут быстро определять траекторию полета и скорость целей.