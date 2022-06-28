Військові зможуть бачити крізь стіни: як працює новий "розумний" радар (відео)

Пристрій XAVER 1000 сканує приміщення буквально крізь стіни, а потім ШІ перетворює дані на картинку, яка виводиться на дисплей.

В Ізраїлі компанія Camero Tech представила новий військовий пристрій XAVER 1000 на базі штучного інтелекту, який дозволяє "бачити" людей крізь стіни. Розробники розповіли про можливості технології на офіційному сайті.

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XAVER 1000 є детектором живих організмів, що забезпечує радіочастотну візуалізацію крізь стіни будівель завдяки інноваційному радару від Camero Tech. Він вловлює теплове випромінювання, що походить від людей, і показує на 10,1-дюймовому дисплеї картинку, допомагаючи військовим оцінити обстановку й ухвалити правильне тактичне рішення. Крім того, за допомогою пристрою можна помічати противників, що наближаються з іншого боку стіни.

Компанія виділила такі переваги використання XAVER 1000:

попередження бійців про потенційні загрози при вході до будівлі чи штурму;

визначення місця розташування заручників і зловмисників, їхній зріст, пози, відстань від стіни;

ідентифікація дітей, дорослих і тварин;

пошук і порятунок людей;

безпечне встановлення вибухових зарядів для мінімізації жертв усередині приміщень.

[ + – ] Радар XAVER 1000

Потужний надширокосмуговий датчик із широкою смугою пропуску сканує приміщення крізь різні матеріали, такі як бетон і цегла, виявляє живі об'єкти й виділяє їх серед інших предметів, наприклад, меблів, а потім передає картинку з широким дозволом. Спеціальні алгоритми штучного інтелекту відтворюють отриману інформацію у вигляді високоякісного та інтуїтивно зрозумілого тривимірного зображення в реальному часі, навіть якщо цілі рухаються.

Форм-фактор XAVER 1000 оптимізований для зручного перенесення або зберігання — "крила" обладнання легко складаються. Для управління системою достатньо одного оператора, крім того, вона здатна працювати автономно, передаючи зображення на інші пристрої по Wi-Fi.

Характеристики XAVER 1000:

Вага — 16,5 кг разом із батареєю;

Час роботи від батареї — 3 години;

Максимальна дистанція виявлення цілей — 42 метри;

Кут огляду — 120 градусів;

Інтерфейси — Ethernet, USB, HDMI.

XAVER 1000 став продовженням лінійки детекторів Camero, яка представлена ще шістьма моделями, що відрізняються розмірами та доступними функціями. Наприклад. XAVER LR80 вміє "підглядати" крізь стіни на відстані до 100 метрів. Творці запевняють, що всі пристрої не становлять радіаційної небезпеки та відповідають стандарту ICNIRP-1998.

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