Без нефти, газа и еды: промышленность РФ не сможет нормально работать без западного ПО

И тяжелая, и легкая промышленность РФ сильно зависит от софта, написанного американскими и европейскими программистами. А заменить его нечем.

Российская промышленность находится в кризисном положении из-за отказа от критически важного программного обеспечения, разрабатываемого западными компаниями. Издание bloomberg.com сообщает, что зависимость России от иностранного программного обеспечения для управления заводами, фермами и нефтяными месторождениями слишком сильна, и после ухода компаний-разработчиков с рынка страны-агрессора, отрасль начинает испытывать большие трудности.

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Международные санкции и напряженность в связи с военными действиями России в Украине вынудили многих производителей, от Siemens AG до SMS Group GmbH, свернуть бизнес в РФ. Вследствие этого российская промышленность лишилась доступа к специализированному ПО и/или к обновлениям.

По словам Елены Семеновской, аналитика IDC, поиск программного обеспечения для автоматизированного проектирования и производства становится серьезной проблемой, которая будет тормозить развитие всей отрасли.

"Российские аналоги софта намного слабее, а потребность в специальном ПО высока", — сказала Семеновская. "Остается только рассчитывать на пиратские версии и устаревшие копии".

Зарубежное программное обеспечение зачастую является частью программно-аппаратных комплексов, и неотделимо от оборудования. Производители тщательно оберегают свою интеллектуальную собственность и в большинстве случаев не предоставляют клиентам доступ к программным кодам, используемым для оптимизации работы установок, заявил в интервью СМИ директор по информационным технологиям ПАО "Северсталь" Сергей Дунаев. По словам Дунаева, в сталеплавильном производстве, где для дорогостоящей продукции может потребоваться точность в пределах нескольких сотых долей миллиметра, даже небольшие отклонения могут сделать продукцию бесполезной. И эту точность обеспечивает именно специализированный софт. После того, как войска РФ вторглись на территорию Украины, Запад отреагировал санкциями, вследствие чего экономическая ситуация в стране ухудшилась и, к примеру, производство стали сократилось на 25–30%.

Российское правительство сделало упор на импортозамещение, поскольку многие отрасли промышленности пострадали от предыдущей волны санкций США и Европы после аннексии Крыма в 2014 году, но в Кремле не учли, насколько современные предприятия зависят от программных продуктов, пишет медиа.

По данным Ассоциации "Русская сталь", только металлургический сектор инвестировал около 3,2 трлн рублей (59 млрд долларов) за последние 20 лет в восстановление мощностей после постсоветского спада. Большая часть этих средств была потрачена на оборудование, поставленное иностранными компаниями, такими как Siemens, SMS Group и Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, говорится в материале.

Для нефтегазовой сферы России сложившаяся ситуация — своего рода вызов, ведь отечественное программное обеспечение составляет не более 10% от общего количества отраслевых инструментов, сообщил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Ситуация усугубляется еще и тем, что российские нефтяные месторождения постепенно истощаются, что вынуждает производителей использовать трудноизвлекаемые запасы, требующие более сложного оборудования и программ, если страна хочет сохранить добычу на текущем уровне, пишет bloomberg.com.

"Сверхсложное программное обеспечение для сейсморазведки, моделирования пластов, бурения и гидроразрыва пластов не понадобится, если у нас не будет соответствующего оборудования для проведения всех этих работ", — сказал Сорокин.

Даже такие сферы, как производство продуктов питания и сельское хозяйство, где в последние годы Россия добилась некоторых успехов, испытывают те же проблемы. Мясоперерабатывающие предприятия Ros Agro Plc, одного из крупнейших агрохолдингов страны, функционируют благодаря импортным системам управления производством (СУП).

"Мы критически зависим от европейских компаний в плане СУП, и пока не знаем, что делать в случае прекращения работы систем", — заявил на петербургском форуме председатель правления Ros Agro Plc Максим Басов.

По словам Дунаева из "Северстали", если сбои программного обеспечения приведут к отказу оборудования, заводам могут потребоваться запчасти, которые трудно достать и которые существенно подорожали. Чтобы избежать подобных ситуаций, он предложил отраслевым игрокам создать базу данных, где будут учтены все имеющиеся в наличии запчасти, которыми можно будет делиться по мере необходимости.

Пострадала не только промышленность, говорится в материале. SAP SE и Microsoft Corp. намерены прекратить обновления для ПО и услуг, предоставляемых российским компаниям, уже в августе, в результате чего предприятия и государственные службы, которые используют ПО этих фирм, потенциально уязвимы перед вирусами и хакерскими атаками.

Ранее мы сообщали о том, что президент Microsoft пообещал свернуть бизнес в России, пока "от него ничего не останется". Отметим, что разработчик лишил российские компании и граждан доступа к обновлениям Windows 10 и Windows 11.