Без нафти, газу та їжі: промисловість РФ не зможе нормально працювати без західного ПЗ

І важка, і легка промисловість РФ залежить від софту, написаного американськими та європейськими програмістами. А замінити його нічим.

Російська промисловість перебуває у кризовому становищі через відмову від критично важливого програмного забезпечення, що розробляється західними компаніями. Видання bloomberg.com повідомляє, що залежність Росії від іноземного програмного забезпечення для управління заводами, фермами та нафтовими родовищами надто сильна, і після відходу компаній-розробників із ринку країни-агресора, галузь починає відчувати великі труднощі.

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Міжнародні санкції та напруженість у зв'язку з воєнними діями Росії в Україні змусили багатьох виробників від Siemens AG до SMS Group GmbH згорнути бізнес до РФ. Унаслідок цього російська промисловість втратила доступ до спеціалізованого ПЗ та/або до оновлень.

За словами Олени Семеновської, аналітикині IDC, пошук програмного забезпечення для автоматизованого проєктування та виробництва стає серйозною проблемою, яка гальмуватиме розвиток усієї галузі.

"Російські аналоги софту набагато слабші, а потреба у спеціальному ПЗ висока", — сказала Семеновська. "Залишається тільки розраховувати на піратські версії та застарілі копії".

Закордонне програмне забезпечення найчастіше є частиною програмно-апаратних комплексів, і невіддільне від устаткування. Виробники ретельно оберігають свою інтелектуальну власність і в більшості випадків не надають клієнтам доступу до програмних кодів, які використовуються для оптимізації роботи установок, заявив в інтерв'ю ЗМІ директор з інформаційних технологій ПАТ "Северсталь" Сергій Дунаєв. За словами Дунаєва, у сталеплавильному виробництві, де для дорогої продукції може знадобитися точність у межах кількох сотих часток міліметра, навіть невеликі відхилення можуть зробити продукцію марною. І цю точність забезпечує саме спеціалізований софт. Після того, як війська РФ вторглися на територію України, Захід відреагував санкціями, внаслідок чого економічна ситуація в країні погіршилася і, наприклад, виробництво скоротилося на 25–30%.

Російський уряд наголосив на імпортозаміщенні, оскільки багато галузей промисловості постраждали від попередньої хвилі санкцій США та Європи після анексії Криму в 2014 році, але в Кремлі не врахували, наскільки сучасні підприємства залежать від програмних продуктів, пише медіа.

За даними Асоціації "Російська сталь", лише металургійний сектор інвестував приблизно 3,2 трлн рублів (59 млрд доларів) за останні 20 років у відновлення потужностей після пострадянського спаду. Більшість цих коштів було витрачено на обладнання, поставлене іноземними компаніями, такими як Siemens, SMS Group і Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, йдеться в матеріалі.

Для нафтогазової сфери Росії ситуація, що склалася, — своєрідний виклик, адже вітчизняне програмне забезпечення становить не більше 10% від загальної кількості галузевих інструментів, повідомив перший заступник міністра енергетики Павло Сорокін. Ситуація посилюється ще й тим, що російські нафтові родовища поступово виснажуються, що змушує виробників використовувати складні запаси, що вимагають складнішого обладнання і програм, якщо країна хоче зберегти видобуток на поточному рівні, пише bloomberg.com.

"Надскладне програмне забезпечення для сейсморозвідки, моделювання пластів, буріння і гідророзриву пластів не знадобиться, якщо ми не матимемо відповідного обладнання для проведення всіх цих робіт", — сказав Сорокін.

Навіть такі сфери, як виробництво продуктів харчування і сільське господарство, де в останні роки Росія досягла деяких успіхів, мають ті ж проблеми. М'ясопереробні підприємства Ros Agro Plc, одного з найбільших агрохолдингів країни, функціонують завдяки імпортним системам управління виробництвом (СУП).

"Ми критично залежимо від європейських компаній у плані СУП, і поки не знаємо, що робити в разі припинення роботи систем", — заявив на петербурзькому форумі голова правління Ros Agro Plc Максим Басов.

За словами Дунаєва із "Северсталі", якщо збої програмного забезпечення призведуть до відмови обладнання, заводам можуть знадобитися запчастини, які важко дістати та які суттєво подорожчали. Щоб уникнути подібних ситуацій, він запропонував галузевим гравцям створити базу даних, де будуть враховані всі запчастини, якими можна буде ділитися в міру необхідності.

Постраждала не лише промисловість, йдеться у матеріалі. SAP SE та Microsoft Corp. мають намір припинити оновлення для ПЗ і послуг, що надаються російським компаніям, уже в серпні, внаслідок чого підприємства та державні служби, які використовують ПЗ цих фірм, потенційно вразливі перед вірусами та хакерськими атаками.

Раніше ми повідомляли про те, що президент Microsoft пообіцяв згорнути бізнес у Росії, поки "від нього нічого не залишиться". Зазначимо, що розробник позбавив російські компанії та громадян доступу до оновлень Windows 10 та Windows 11.