Хакер рассказал, какой ущерб Anonymous наносят России своими атаками

Хактивист Spid3r утверждает, что его соратникам удалось ослабить киберсистему и финансовые возможности России.

Критики утверждают, что атаки Anonymous на Россию не наносят ощутимого ущерба государственной инфраструктуре или военному потенциалу страны. Однако хакер, участник группировки Anonymous, скрывающийся под псевдонимом Spid3r, считает иначе. В интервью изданию ibtimes.com он рассказал о плодах деятельности хактивистов, поддерживающих Украину в ее борьбе против РФ.

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"Взломы и санкции против России ослабили российскую киберсистему и ее финансовые возможности, для чего были применены самые разные способы. Россия теряет власть каждый раз, когда осуществляется атака", — заявил хакер.

На вопрос, сколько хактивистов работает под эгидой Anonymous, Spid3r ответил, что точно не знает. "Никто не знает точного количества участников. Любой может подписаться как "анонимус" после совершенного взлома. Количество участников может увеличиваться или уменьшаться в связи с разными событиями. Не все "анонимы" общаются между собой, не все координируют действия между собой, так что у группировки нет лидера или чего-то типа "центра принятия решений", — сказал он.

Журналисты поинтересовались, каким образом хакеры определяют цели атак, если структура группы децентрализованная?По словам Spid3r, члены Anonymous просто договариваются между собой, выбирая те или иные цели.

"Вероятно, именно аморфность и анонимность группы поставила в тупик российскую киберзащиту", — пишет СМИ.

А тем, кто считает действия Anonymous нарушением закона, Spid3r ответил следующее: "Законы — ерунда…Правительства — самые большие преступники, и они скрывают свои преступления".

Спикер акцентировал на том, что Anonymous разоблачают подобного рода преступления даже теми способами и средствами, которые запрещены законом. И хотя общественность считает их действия "противозаконными", Spid3r полагает, что хактивисты "не ограничены никакими законами".

Критики говорят, что группа, руководствующаяся такой философией, будет считать себя выше всех законов и не остановится ни перед чем. Но собеседник уверил, что движение Anonymous не "нацеливается на невинных людей и ничего не крадет".

"Единственная цель Anonymous заключается в том, чтобы противостоять несправедливости", — подчеркнул хактивист.

В качестве доказательства своих слов он привел такой пример: в начале войны России против Украины некоторые люди просили Anon создать программу-вымогатель, чтобы заставить российские компании платить за восстановления доступа к их украденным данным. Собранные суммы предлагалось перечислить в помощь Украине. Также предлагали взламывать российские биткойн-кошельки. Но от всех этих идей хакерский коллектив отказался.

"Мы не преследуем невинных людей. Мы не собираем деньги для какого-либо правительства. Мы не вымогаем деньги у невинных людей", — заверил спикер.

Spid3r заявил, что Anonymous нацелены на "коррумпированные правительства, системы и политикум", а сами участники следует этическому кодексу.

"Мы защищаем свободу Интернета и свободу слова", — отметил он в своем комментарии.

Скептикам Spid3r объяснил, что Anonymous — это прежде всего идея: "Мы не являемся организованной хакерской группой. Мы не получаем денег или поддержки ни от кого (ни от какого-либо правительства или организации). Мы вмешиваемся в общественные события, которые мы считаем несправедливыми".

Напомним, что именно Spid3r стоит за атакой на госсайты Беларуси. Так, хакер взял ответственность за взлом веб-ресурсов Минэкономики, Министерства юстиции, Национального центра правовой информации, Минобразования, Минисвязи, МВД, Государственного таможенного комитета.