Хакер розповів, яку шкоду Anonymous завдають Росії своїми атаками

Хактивіст Spid3r стверджує, що його соратникам вдалося послабити кіберсистему та фінансові можливості Росії.

Критики стверджують, що атаки Anonymous на Росію не завдають відчутної шкоди державній інфраструктурі чи військовому потенціалу країни. Проте хакер, учасник угруповання Anonymous, який ховається під псевдонімом Spid3r, вважає інакше. В інтерв'ю виданню ibtimes.com він розповів про плоди діяльності хактивістів, які підтримують Україну в боротьбі проти РФ.

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"Злами й санкції проти Росії послабили російську кіберсистему і її фінансові можливості, для чого були застосовані різні способи. Росія втрачає владу щоразу, коли здійснюється атака", — заявив хакер.

На питання, скільки хактивістів працює під егідою Anonymous, Spid3r відповів, що точно не знає. "Ніхто не знає точної кількості учасників. Будь-хто може підписатися як "анонімус" після скоєного зламу. Кількість учасників може збільшуватися або зменшуватися у зв'язку з різними подіями. Не всі "аноніми" спілкуються між собою, не всі координують дії між собою, тож в угруповання немає лідера чи чогось типу "центру прийняття рішень", — сказав він.

Журналісти поцікавилися, як хакери визначають цілі атак, якщо структура групи децентралізована? За словами Spid3r, члени Anonymous просто домовляються між собою, обираючи ті чи інші цілі.

"Ймовірно, саме аморфність та анонімність групи поставила в глухий кут російський кіберзахист", — пише ЗМІ.

А тим, хто вважає дії Anonymous порушенням закону, Spid3r відповів таке: "Закони — нісенітниця ... Уряди — найбільші злочинці, і вони приховують свої злочини".

Речник акцентував на тому, що Anonymous викривають такі злочини навіть тими способами та засобами, які заборонені законом. І хоча громадськість вважає їхні дії "протизаконними", Spid3r вважає, що хактивісти "не обмежені жодними законами".

Критики кажуть, що група, керована такою філософією, вважатиме себе вищою за всі закони і не зупиниться ні перед чим. Але співрозмовник запевнив, що рух Anonymous не "націлюється на безневинних людей і нічого не краде".

"Єдина мета Anonymous полягає в тому, щоб протистояти несправедливості", — наголосив хактивіст.

Як доказ своїх слів, він навів такий приклад: на початку війни Росії проти України деякі люди просили Anon створити програму-вимагач, щоб змусити російські компанії платити за відновлення доступу до їхніх вкрадених даних. Зібрані суми пропонувалося перерахувати на допомогу Україні. Також пропонували зламувати російські біткоїн-гаманці. Але від усіх цих ідей колектив хакерів відмовився.

"Ми не переслідуємо безневинних людей. Ми не збираємо гроші для будь-якого уряду. Ми не вимагаємо гроші в безневинних людей", — запевнив речник.

Spid3r заявив, що Anonymous націлені на "корумповані уряди, системи та політикум", а самі учасники дотримуються етичного кодексу.

"Ми захищаємо свободу інтернету та свободу слова", — зазначив він у своєму коментарі.

Скептикам Spid3r пояснив, що Anonymous — це насамперед ідея: "Ми не є організованою хакерською групою. Ми не отримуємо грошей або підтримки ні від кого (ні від будь-якого уряду чи організації). Ми втручаємося в суспільні події, які ми вважаємо несправедливими".

Нагадаємо, що саме Spid3r стоїть за атакою на держсайти Білорусі. Так, хакер взяв відповідальність за злам вебресурсів Мінекономіки, Міністерства юстиції, Національного центру правової інформації, Міносвіти, Мінзв'язку, МВС, Державного митного комітету.