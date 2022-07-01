Армия Китая использует американские чипы для развития боевого ИИ: чем это грозит

В скором будущем Китай может опередить США и стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, который позволит выигрывать войны.

Китайские компании сильно зависят от американских чипов, которые используют для развития своих технологий искусственного интеллекта. О причинах и последствиях сотрудники Джорджтаунского университета (США) рассказали в своем новом исследовании, опубликованном на сайте Центра безопасности и новейших технологий (СSET).

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Руководство Китая ожидает, что "умные" системы позволят широко использовать датчики и роботов, ускорят проведение операций, но для этого им необходимы особые микросхемы, обеспечивающие машинное обучение. Согласно отчету, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) покупает американскую электронику, вопреки всем попыткам экс-президента США Дональда Трампа ограничить экспорт в Китай технологий, которые могут быть использованы в сражениях. За последние пять лет китайцы добились значительных успехов в разработке ИИ, а также его использования в военных и вспомогательных целях, и планируют стать мировыми лидерами отрасли к 2030 году.

Ученые проанализировали 24 государственных контракта, заключенных в 2020 году между НОАК и государственными предприятиями в сфере обороны, а также тысячи записей о закупках. Они выяснили, что военные заказывают чипы для искусственного интеллекта, которые разработали в США, а собрали в Южной Корее или Тайване.

Из 97 отдельных ИИ-чипов, указанных в общедоступных системах закупок, почти все купленные процессы разработаны передовыми американскими компаниями: Nvidia, Xilinx (AMD), Intel и Microsemi. Аналитики не нашли ни одного случая, чтобы НОАК не заказывает ИИ-чипы у китайских компаний, например, HiSilicon (Huawei), Sugon, Sunway, Hygon или Phytium.

Как считают исследователи, ИИ-технологии могут дать Китаю большое преимущество перед США. Согласно опубликованному в 2017 году "Плану развития искусственного интеллекта нового поколения", Пекин поставил перед страной амбициозные цели, в том числе достижение значительных прорывов в базовых теориях к 2025 году.

"Некоторые технологии и приложения достигнут мирового уровня, а ИИ станет главной движущей силой промышленной модернизации Китая и экономических преобразований", — отмечается в документе.

Авторы отчета считают, что контроля за экспортом технологий конечным пользователям, который установил Минторг США, недостаточно, чтобы ограничить Китаю доступ к военным чипам с ИИ. Они предложили при вводе санкций обращаться внимание на технические характеристики и особенности процессоров, а не только на их прямое назначение. Они также предупредили, что полное эмбарго на поставки чипов может оттолкнуть китайских партнеров и сильно навредить полупроводниковой отрасли США.

В 2015 году Китай решил наладить выпуск полупроводников в рамках программы импортозамещения Made in China 2025. Санкции, которые администрация Дональда Трампа ввела в 2017-2019 году подстегнули китайцев на этом пути, поэтому к 2025 году страна стремится увеличить долю собственных электронных деталей в своей технике до 70%.

Ранее писали, что Китай занимает всего 4% мирового рынка микросхем. Безусловным лидером отрасли стали США с 54% — здесь расположены 47% компаний с фабриками и 68% разработчиков без собственных производственных мощностей.