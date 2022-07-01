Армія Китаю використовує американські чипи для розвитку бойового ШІ: чим це загрожує

У найближчому майбутньому Китай може випередити США та стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту, який дозволить вигравати війни.

Китайські компанії дуже залежать від американських чипів, які використовують для розвитку своїх технологій штучного інтелекту. Про причини та наслідки співробітники Джорджтаунського університету (США) розповіли у своєму новому дослідженні, опублікованому на сайті Центру безпеки та новітніх технологій (СSET).

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Керівництво Китаю очікує, що "розумні" системи дозволять широко використовувати датчики та роботів, прискорять проведення операцій, але для цього їм необхідні спеціальні мікросхеми, що забезпечують машинне навчання. Згідно зі звітом, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) купує американську електроніку попри всі спроби експрезидента США Дональда Трампа обмежити експорт у Китай технологій, які можуть бути використані в битвах. За останні п'ять років китайці досягли значних успіхів у розробці ШІ, а також його використання у військових і допоміжних цілях, і планують стати світовими лідерами галузі до 2030 року.

Учені проаналізували 24 державні контракти, укладені у 2020 році між НВАК і державними підприємствами у сфері оборони, а також тисячі записів про закупівлю. Вони з'ясували, що військові замовляють чипи для штучного інтелекту, які розробили в США, а зібрали в Південній Кореї чи Тайвані.

Із 97 окремих ШІ-чипів, зазначених у загальнодоступних системах закупівель, майже всі куплені процеси розроблені передовими американськими компаніями: Nvidia, Xilinx (AMD), Intel і Microsemi. Аналітики не знайшли жодного випадку, щоб НВАК замовляв ШІ-чипи в китайських компаній, наприклад, HiSilicon (Huawei), Sugon, Sunway, Hygon або Phytium.

Як вважають дослідники, ШІ-технології можуть дати Китаю велику перевагу над США. Згідно з опублікованим у 2017 році "Планом розвитку штучного інтелекту нового покоління", Пекін поставив перед країною амбітні цілі, у тому числі досягнення значних проривів у базових теоріях до 2025 року.

"Деякі технології та додатки досягнуть світового рівня, а ШІ стане головною рушійною силою промислової модернізації Китаю та економічних перетворень", — наголошується в документі.

Автори звіту вважають, що контролю за експортом технологій кінцевим користувачам, який встановив Мінторг США, недостатньо, щоб обмежити Китаю доступ до військових чипів із ШІ. Вони запропонували при введенні санкцій звертати увагу на технічні характеристики й особливості процесорів, а не лише на їхнє пряме призначення. Вони також попередили, що повне ембарго на постачання чипів може відштовхнути китайських партнерів і зашкодити напівпровідниковій галузі США.

У 2015 році Китай вирішив налагодити випуск напівпровідників у межах програми імпортозаміщення Made in China 2025. Санкції, які адміністрація Дональда Трампа ввела у 2017-2019 роках, підштовхнули китайців до цього шляху, тому до 2025 року країна прагне збільшити частку власних електронних деталей у своїй техніці до 70%.

Раніше писали, що Китай займає лише 4% світового ринку мікросхем. Безумовним лідером галузі стали США з 54% — тут розташовано 47% компаній із фабриками та 68% розробників без власних виробничих потужностей.