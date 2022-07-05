"Возмутительное поведение": украинская IT-компания уволила сотрудника за поддержку Путина

Уволенный человек опубликовал видео, в котором одобрил политику страны-агрессора, напавшей на Украину. Об этом компании сообщили подписчики в соцсетях.

Украинская IT-компания SQUAD уволила сотрудника, который публично поддержал политику президента России Владимира Путина. Пресс-служба раскрыла подробности в посте на Linkedin.

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Руководство получило информацию от подписчиков в соцсетях о том, что один из сотрудников записал видео, в котором выразил поддержку Владимиру Путину вопреки политике компании. Согласно посту, SQUAD осуждает вторжение России в Украину и поддерживает украинцев, а некоторые члены команды даже воюют в рядах Вооруженных сил или территориальной обороны. Поэтому с 1 июля пророссийски настроенный сотрудник больше не работает в компании.

"Поведение этого человека абсолютно возмутительно, неприемлемо и противоречит позиции SQUAD", — отметили представители организации. — "Мы также изменим процесс набора и сделаем все возможное, чтобы поклонники Путина не попали в нашу команду. Мы благодарны нашим подписчикам за внимательность и бдительность. Все будет Украина".

SQUAD разрабатывает и продает продукты для охраны "умных" домов, а также Интернета вещей, например, "умные" дверные замки с технологией распознавания объектов на базе искусственного интеллекта. Команда насчитывает более 1200 человек, поэтому компания является одной из самых крупных в Украине.

Как пишет издание The Intercept, раньше SQUAD назывался Ring Ukraine и позиционировался как исследовательская лаборатория американской компании Amazon в Украине. В 2019 году пять сенаторов США написали письмо основателю Amazon Джеффу Безосу и пожаловались, что сотрудники Ring получили незаконный доступ к серверу, содержащему записи с камер наблюдения и другие чувствительные данные. Вскоре Ring сообщила, что уволила четырех сотрудников за превышение полномочий.

Украинское издание Vector опубликовало новость о ребрендинге Ring. Генеральный директор компании Любомир Васильев заявил о переходе на новый уровень:

"Мы уже не часть небольшого стартапа, а полноценный R&D центр, работающий на одну из крупнейших мировых корпораций. Мы участвуем не только в линейке продуктов Ring, но и во многих других проектах Amazon. То есть, мы — большая украинская команда специалистов, работающих на мировом рынке".

Как отмечает The Intercept, позже из статьи удалили упоминание связи Ring с Amazon. Издание предполагает, что украинская IT-компания получила более широкую роль в американской корпорации, которая обеспечивает работу секретного облачного хранилища ЦРУ и сервиса для полиции по распознаванию лиц.

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