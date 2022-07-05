"Обурлива поведінка": українська IT-компанія звільнила співробітника за підтримку Путіна

Звільнена людина опублікувала відео, в якому схвалила політику країни-агресора, яка напала на Україну. Про це компанії повідомили підписники в соцмережах.

Українська IT-компанія SQUAD звільнила співробітника, який публічно підтримав політику президента Росії Володимира Путіна. Пресслужба розкрила подробиці в пості на Linkedin.

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Керівництво отримало інформацію від підписників у соцмережах про те, що один зі співробітників записав відео, в якому висловив підтримку Володимиру Путіну всупереч політиці компанії. Згідно з постом, SQUAD засуджує вторгнення Росії до України та підтримує українців, а деякі члени команди навіть воюють у лавах Збройних Сил чи Територіальної оборони. Тому з 1 липня проросійськи налаштований співробітник більше не працює в компанії.

"Поведінка цієї людини абсолютно обурлива, неприйнятна і суперечить позиції SQUAD", — зазначили представники організації. — Ми також змінимо процес набору та зробимо все можливе, щоб шанувальники Путіна не потрапили до нашої команди. Ми вдячні нашим підписникам за уважність та пильність. Все буде Україна".

SQUAD розробляє та продає продукти для охорони "розумних" будинків, а також Інтернету речей, наприклад, "розумні" дверні замки з технологією розпізнавання об'єктів на базі штучного інтелекту. Команда налічує понад 1200 осіб, тому компанія є однією із найбільших в Україні.

Як пише видання The Intercept, раніше SQUAD називався Ring Ukraine і позиціювався як дослідницька лабораторія американської компанії Amazon в Україні. У 2019 році п'ять сенаторів США написали листа засновнику Amazon Джеффу Безосу і поскаржилися, що співробітники Ring отримали незаконний доступ до сервера, що містить записи з камер спостереження та інші чутливі дані. Незабаром Ring повідомила, що звільнила чотирьох співробітників за перевищення повноважень.

Українське видання Vector опублікувало новину про ребрендінг Ring. Генеральний директор компанії Любомир Васильєв заявив про перехід на новий рівень:

"Ми вже не частина невеликого стартапу, а повноцінний R&D центр, який працює на одну з найбільших світових корпорацій. Ми беремо участь не лише в лінійці продуктів Ring, але і в багатьох інших проєктах. Тобто ми — велика українська команда фахівців, яка працює на світовому ринку".

Як зазначає The Intercept, пізніше зі статті видалили згадку про зв'язок Ring з Amazon. Видання передбачає, що українська IT-компанія отримала ширшу роль в американській корпорації, яка забезпечує роботу секретного хмарного сховища ЦРУ та сервісу для поліції з розпізнавання осіб.

Раніше "Нафтогаз" звільнив радника глави компанії Юрія Вітренка, який купив Bentley за $500 тисяч після початку вторгнення в Україну. За даними журналістів, компанія вжила заходів після дзвінка з Офісу Президента. У "Нафтогазі" наголосили, що не несуть відповідальності за особисте життя співробітників.

Російського гумориста Максима Галкіна виключили із "чорного списку" Мінкульту після публічної підтримки України. Раніше його ім'я перебувало в переліку осіб, які загрожують національній безпеці країни, але український уряд переглянув рішення.