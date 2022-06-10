Купив Bentley за $500 тис: "Нафтогаз" звільнив радника голови компанії Юрія Вітренка (фото)

Днями ЗМІ написали, що радник керівника Олег Діденко вже після повномасштабного вторгнення військ РФ купив дорогий автомобіль. За даними журналістів, звільнення надійшло після дзвінка з Банкової.

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Компанія "Нафтогаз" України звільнила радника голови Юрія Вітренка Олега Діденка. Імовірно, через те, що в пресі з'явилися повідомлення про те, що вже після початку активної фази війни з РФ Діденко купив автомобіль Bentley приблизно за пів мільйона доларів. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Нафтогазу".

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"Олега Діденка звільнено з НАК "Нафтогаз України". Компанія не коментує і не несе відповідальності за особисте життя співробітників", — наголошується в публікації пресслужби компанії.

Нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко повідомив на своїй сторінці у Facebook про те, що Діденко став власником автомобіля Bentley вартістю близько 500 000 доларів.

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Хто такий Олег Діденко?

Олег Діденко у 2014-2020 роках очолював дочірню компанію Нафтогаз "Газ України". Згодом він обійняв посаду радника голови правління НАК Юрія Вітренка.

Журналіст Юрій Дощатов припустив, що ці відомості дійшли до Банкової, звідти зателефонували Вітренку, який був змушений звільнити Дідінка. Сам Вітренко перебуває у США.

Раніше Фокус повідомляв, що у "Нафтогазі" вирішили створити державну мережу АЗС, але звідси питання: чи буде на ринку монополія? Державний оператор може зайняти частку паливного ринку 30%.

Нагадаємо, що в "Нафтогазі" погрожують "Газпрому" арбітражем. Російська компанія має право вирішувати, чи подавати газ для транзиту через Україну чи ні. Проте голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що умови контракту все одно зобов'язують платити.