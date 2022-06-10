Купил Bentley за $500 тысяч: "Нафтогаз" уволил советника главы компании Юрия Витренко (фото)

На днях СМИ написали, что советник руководителя Олег Диденко уже после масштабного вторжения войск РФ купил дорогостоящий автомобиль. По данным журналистов, увольнение последовало после звонка с Банковой.

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Компания "Нафтогаз" Украины уволила советника председателя Юрия Витренко Олега Диденко. Предположительно из-за того, что в прессе появились сообщения о том, что уже после начала активной фазы войны с РФ Диденко купил автомобиль Bentley примерно за полмиллиона долларов. Об этом сообщается в Telegram-канале Нафтогаза.

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"Олег Диденко уволен из НАК "Нафтогаз Украины". Компания не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников", — отмечается в публикации пресс-службы компании.

Нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил на своей странице в Facebook о том, что Диденко стал собственником автомобиля Bentley, стоимостью порядка 500 000 долларов.

[ + – ] Документы на автомобиль Фото: Facebook [ + – ] Документы на автомобиль [ + – ] Документы на автомобиль

Кто такой Олег Диденко?

Олег Диденко в 2014-2020 годах возглавлял дочернюю компанию Нафтогаз "Газ Украины". Впоследствии он занял должность советника председателя правления НАК Юрия Витренко.

Журналист Юрий Дощатов допустил, что эти сведения дошли до Банковой, оттуда позвонили Витренко, который был вынужден уволить Дидинко. Сам Витренко находится в США.

Ранее Фокус сообщал, что в "Нафтогазе" решили создать государственную сеть АЗС, но отсюда вопрос: будет ли на рынке монополия? Государственный оператор может занять долю топливного рынка в 30%.

Напомним, что в "Нафтогазе" угрожают "Газпрому" арбитражем. В российской компании вправе решать, подавать ли газ для транзита через Украину или нет. Однако глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что условия контракта все равно обязывают платить.