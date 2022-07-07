LG разрабатывает cверхтонкие камеры с "металинзами": как они изменят гаджеты

Разработчики планируют внедрить миниатюрные объективы в транспорт и мобильные устройства, такие как смартфоны.

Южнокорейская корпорация LG представила технологию очень тонкой оптики под названием "металинза". Технический директор подразделения LG Innotek Мин Сок Кан раскрыл подробности на конференции Nano Korea, передает издание The Elec.

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Металинзами назвали сверхтонкую и очень плоскую структуру с наночастицами, способными фокусировать свет подобно обычным линзам, меняя свою форму. Производитель вместе с исследователькими командами из различных институтов занимаются разработкой, стремясь получить оптику для камер в 10 тысяч раз тоньше существующих. Для этого инженерам необходимо найти оптимальную структуру для размещения блоков метаповерхности.

Мин Сок Кан во время своего выступления отметил, что металинзы потенциально можно использовать в мобильных устройствах и миниатюрных камерах. Они помогут уменьшить толщину модулей и как результат — спрятать оптику поглубже в корпус подобно тому, как сейчас стараются сделать максимально незаметные фронтальные камеры. Кроме того, толщина объектива играет решающую роль при внедрении маломощных компактных камер в транспортных средствах.

[ + – ] Презентация металинз от LG

Стоит отметить, что ранее LG Innotek разработала "жидкие линзы" совместно с компанией Corning из США. Внутри таких линз находится пластиковая емкость с жидким веществом, их кривизну и фокусное расстояние можно изменить, отправив электрический сигнал — сами оптические элементы при этом остаются неподвижными. В начале 2021 года компании-партнеры подали несколько патентов на эту технологию в Южной Корее и США, однако теперь изменит приоритет в пользу металинз.

"В отличие от существующих линз, жидкие линзы имеют ограниченную масштабируемость, поэтому их очень сложно комерциализировать. В настоящее время нет планов по коммерциализации жидких линз, и мы наблюдаем за рыночными условиями", — заявил Мин Сок Кан во время Nano Korea.

[ + – ] Жидкая линза от LG и Coming

В 2021 году Samsung также объявила, что исследует технологию металинз. Исполнительный вице-президент Центрального исследовательского центра Samsung Electro-Mechanics Сиву Ли сообщил: компания изучает потенциал метаструктур для оптики и объективов.

В январе 2022 года LG представила самый большой в мире телевизор OLED. Его диагональ составила 97 дюймов, аналитики оценили устройство в $40 тыс.

Писали также, что LG разработала новые домашние проекторы 4K CineBeam, которые выводят изображение диагональю 300 дюймов. Как обещают разработчики, устройство обеспечивает качественное изображение в помещениях и на улице, но из-за низкой яркости его может быть плохо видно при дневном свете.