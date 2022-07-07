LG розробляє надтонкі камери з "металінзами": як вони змінять гаджети

Розробники планують впровадити мініатюрні об'єктиви у транспорт та мобільні пристрої, такі як смартфони.

Південнокорейська корпорація LG представила технологію тонкої оптики під назвою "металінза". Технічний директор підрозділу LG Innotek Мін Сок Кан розкрив подробиці на конференції Nano Korea, повідомляє The Elec.

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Металінзами назвали надтонку і дуже плоску структуру з наночастинками, здатними фокусувати світло, як звичайні лінзи, змінюючи свою форму. Виробник разом із дослідницькими командами з різних інститутів займаються розробкою, прагнучи отримати оптику для камер у 10 тисяч разів тонших за наявні. Для цього інженерам необхідно знайти оптимальну структуру розміщення блоків метаповерхні.

Мін Сок Кан під час свого виступу зазначив, що металінзи потенційно можна використовувати в мобільних пристроях та мініатюрних камерах. Вони допоможуть зменшити товщину модулів і як результат — сховати оптику глибше в корпус так само як зараз намагаються зробити максимально непомітні фронтальні камери. Крім того, товщина об'єктива відіграє вирішальну роль у впровадженні малопотужних компактних камер у транспортних засобах.

[ + – ] Презентація металінз від LG

Варто зазначити, що раніше LG Innotek розробила "рідкі лінзи" спільно з компанією Corning із США. Усередині таких лінз знаходиться пластикова місткість з рідкою речовиною, їхню кривизну та фокусну відстань можна змінити, відправивши електричний сигнал — водночас самі оптичні елементи залишаються нерухомими. На початку 2021 року компанії-партнери подали кілька патентів на цю технологію в Південній Кореї та США, проте тепер змінить пріоритет на користь металінз.

"На відміну від наявних лінз, рідкі лінзи мають обмежену масштабованість, тому їх дуже складно комерціалізувати. Наразі немає планів щодо комерціалізації рідких лінз, і ми спостерігаємо за ринковими умовами", — заявив Мін Сок Кан під час Nano Korea.

[ + – ] Рідка лінза від LG та Coming

У 2021 році Samsung також оголосила, що досліджує технологію металінз. Виконавчий віцепрезидент Центрального дослідницького центру Samsung Electro-Mechanics Сіву Лі повідомив: компанія вивчає потенціал метаструктур для оптики та об'єктивів.

У січні 2022 року LG представила найбільший у світі телевізор OLED. Його діагональ склала 97 дюймів, аналітики оцінили пристрій $40 тис.

Писали також, що LG розробила нові домашні проєктори 4K CineBeam, що виводять зображення діагоналлю 300 дюймів. Як обіцяють розробники, пристрій забезпечує якісне зображення в приміщеннях і на вулиці, але через низьку яскравість його може бути погано видно при денному світлі.