"Киевстар" предоставит вдвое больше услуг, чем полагается: доплачивать не придется

Контрактные и бизнес-клиенты в дополнение к основному объему услуг смогут подключить дополнительные минуты и гигабайты.

До конца лета 2022 года клиенты компании "Киевстар" получат в два раза больше услуг, чем предусмотрено пакетами, к которым они подключены. Об этом оператор сообщил на своем сайте.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно заявлению, компания намерена поддерживать своих клиентов в то время, как в стране идет война.

"Борьба с российскими захватчиками идет на разных фронтах. Прилагают усилия ВСУ, врачи и волонтеры. А в тылу люди продолжают работать, чтобы поддерживать экономику и собирают на дроны и другое оборудование для армии. Мобильная связь и Интернет играют важную роль. Поэтому "Киевстар" использует любую возможность, чтобы поддержать наших абонентов. До конца лета мы будем без доплат предоставлять им гораздо больше услуг", – рассказала директор по развитию продуктов на массовом рынке Татьяна Лукинюк.

Так, те клиенты, которые подключились к пакету LOVE UA и хотят принять участие в акции, получат 24 ГБ мобильного Интернета и 2400 минут звонков по Украине на номера других операторов. Ранее условия тарифа предполагали 12 ГБ Интернета и 1200 минут разговоров.

Что касается "контрактников" и бизнес-клиентов, то они могут претендовать на дополнительные 5 ГБ мобильного Интернета и 100 минут звонков на любые номера по Украине.

Оператор заверил, что акция будет действовать до 31 августа включительно, а контрактные и бизнес-клиенты смогут получать дополнительные минуты и гигабайты, активировав услугу ежемесячно.

"Никаких доплат за увеличение объема услуг "Киевстар" снимать не будет", — сказано в сообщении.

Активировать новую услугу можно:

в приложении "Мой Киевстар";

введя код *222#;

позвонив по номеру 222;

ив фирменных магазинах "Киевстар".

Новое предложение действует для большинства тарифных планов за исключением некоторых тарифов для устройств, таких как SIM для устройств, SMART SIM, для М2М/IoT.

Узнать подробнее об акции можно, перейдя по ссылке. Контрактные абоненты могут прочесть об акции тут.

Ранее Фокус информировал о том, что оператор "Киевстар" сделал звонки бесплатными для украинцев. Раз в неделю в течение 24 часов абонентам с предоплаченными тарифами доступны безлимитные звонки и Интернет.