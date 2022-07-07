"Київстар" надасть удвічі більше послуг, ніж потрібно: доплачувати не доведеться

Контрактні та бізнес-клієнти на додаток до основного обсягу послуг зможуть під'єднати додаткові хвилини та гігабайти.

До кінця літа 2022 року клієнти компанії "Київстар" отримають удвічі більше послуг, ніж передбачено пакетами, до яких вони підключені. Про це оператор повідомив на своєму сайті.

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Згідно із заявою, компанія має на меті підтримувати своїх клієнтів у той час, як у країні триває війна.

"Боротьба з російськими загарбниками йде на різних фронтах. Докладають зусиль ЗСУ, лікарі та волонтери. А в тилу люди продовжують працювати, щоб підтримувати економіку та збирають на дрони та інше обладнання для армії. Мобільний зв'язок та інтернет відіграють важливу роль. Тому "Київстар" використовує будь-яку можливість, щоб підтримати наших абонентів. До кінця літа ми без доплат надаватимемо набагато більше послуг", — розповіла директорка з розвитку продуктів на масовому ринку Тетяна Лукинюк.

Так, ті клієнти, які увімкнули пакет LOVE UA та хочуть взяти участь в акції, отримають 24 ГБ мобільного інтернету та 2400 хвилин дзвінків по Україні на номери інших операторів. Раніше умови тарифу передбачали 12 ГБ інтернету та 1200 хвилин розмов.

Що стосується "контрактників" та бізнес-клієнтів, то вони можуть претендувати на додаткові 5 ГБ мобільного інтернету та 100 хвилин дзвінків на будь-які номери по Україні.

Оператор запевнив, що акція діятиме до 31 серпня включно, а контрактні та бізнес-клієнти зможуть отримувати додаткові хвилини та гігабайти, активувавши послугу щомісяця.

"Жодних доплат за збільшення обсягу послуг "Київстар" не зніматиме", — сказано в повідомленні.

Активувати нову послугу можна:

у додатку "Мій Київстар";

ввівши код *222#;

зателефонувавши за номером 222;

і у фірмових магазинах "Київстар".

Нова пропозиція діє для більшості тарифних планів, за винятком деяких тарифів для пристроїв, таких як SIM для пристроїв, SMART SIM, для М2М/IoT.

Дізнатися докладніше про акцію можна, перейшовши на посилання. Контрактні абоненти можуть прочитати про акцію тут.

Раніше Фокус інформував про те, що оператор Київстар зробив дзвінки безплатними для українців. Раз на тиждень протягом 24 годин абонентам із передоплаченими тарифами доступні безлімітні дзвінки та інтернет.