ВСУ учатся сбивать авиацию РФ при помощи технологий виртуальной реальности (фото)

Украинские солдаты смогут за несколько дней научиться стрелять из ПЗРК "Игла" и отточить движения до автоматизма, не потратив ни одной ракеты.

Благотворительный фонд "Повернись живим" передал украинской армии тренажер с технологией виртуальной реальности для освоения зенитно-ракетных комплексов "Игла". Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Тренировочный комплекс для стрелков-зенитчиков стоимостью 1,2 млн грн доставили в Главный центр подготовки личного состава Пограничной службы Украины. Как рассказали представители центра, он поможет обучить военнослужащих как из ГСПУ, так и из других родов войск по выбору командования.

Тренажер состоит из компьютера, нескольких мониторов, шлема виртуальной реальности и тренировочной пусковой установки "Игла" с большим количеством датчиков. Надевая VR-гарнитуру и шлем, солдат может видеть цифровую цель, например, вражеский самолет, вертолет или ракету. Ему необходимо подготовить установку к выстрелу, навести ее на объект и нажать на спуск.

Все происходит очень приближенно к боевым условиям: датчики улавливают все действия бойца, а компьютер определяет, попала ли виртуальная ракета во врага. За один день обучения можно совершить десятки тренировочных выстрелов, не потратив ни единого снаряда, а спустя несколько дней и 200-400 пусков движения оттачиваются до автоматизма. В комплекс входят 16 обучающих программ, вдобавок, операторы могут создавать новые, основываясь на собственном боевом опыте.

[ + – ] Тренировочная установка ПЗРК "Игла" Фото: Facebook

"Это лишь часть крупного проекта Фонда по усилению противовоздушной обороны Украины стоимостью 6 млн грн: всего мы заказали 6 тренажеров", — пишет пресс-служба "Повернись живым".

В Фонде добавили, что обучение зенитчиков очень важно, ведь Россия имеет большое преимущество в авиации. Чтобы выстоять, Украине нужна хорошая многоуровневая система ПВО, последним рубежом в которой выступают стрелки с ПЗРК, способными уничтожать цели с расстояния в несколько километров. ВСУ необходимо большое количество бойцов, умеющих обращаться с наиболее распространенными переносными зенитными установками, такими как "Игла", "Перун" и "Стингер".

"В работе с ПЗРК есть множество нюансов. И именно высокотехнологичные тренажеры с дополненной реальностью позволяют овладеть ими до автоматизма", — подчеркнули волонтеры.

В июне Фонд передал такой же тренировочный комплекс 72-й Отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Примерно за месяц это подразделение обучило около 200 зенитчиков — сейчас они сбивают российские вертолеты и самолеты на передовой. Именно благодаря тренировкам с виртуальной реальностью 18 июня военнослужащие 72-й ОМБр пленили летчика из ЧВК "Вагнер", а также сбили ракетой из ПЗРК "Игла" российский штурмовой самолет Су-25.

Ранее стало известно, что Фонд "Повернись живим" передал украинской армии 300 дронов Atlas латвийского производства, созданных под военные нужды. Благодаря защищенной связи, такие БПЛА можно успешно применять для разведки и наведения артиллерийских орудий.

До этого Фонд "Повернись живим" передал ВСУ беспилотные комплексы "Лелеки-100". Первая партия из 25 наборов обошлась волонтерам в 36 млн гривен, в каждый из них входят два БПЛА и станции управления. Беспилотники развивают скорость до 140 км/ч и имеют радиус действия в 50 км.