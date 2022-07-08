ЗСУ вчаться збивати авіацію РФ за допомогою технологій віртуальної реальності (фото)

Українські солдати зможуть за кілька днів навчитися стріляти з ПЗРК "Ігла" та відточити рухи до автоматизму, не витративши жодної ракети.

Благодійний фонд "Повернись живим" передав українській армії тренажер із технологією віртуальної реальності для освоєння зенітно-ракетних комплексів "Ігла". Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Тренувальний комплекс для стрільців-зенітників вартістю 1,2 млн грн доставили до Головного центру підготовки особового складу Прикордонної служби України. Як розповіли представники центру, він допоможе навчити військовослужбовців як із ДСПУ, так і з інших родів військ на вибір командування.

Тренажер складається з комп'ютера, кількох моніторів, шолома віртуальної реальності та тренувальної пускової установки "Ігла" з великою кількістю датчиків. Надягаючи VR-гарнітуру та шолом, солдат може бачити цифрову ціль, наприклад, ворожий літак, вертоліт або ракету. Йому необхідно підготувати установку до пострілу, навести на об'єкт і натиснути на спуск.

Усе відбувається дуже наближено до бойових умов: датчики вловлюють всі дії бійця, а комп'ютер визначає, чи влучила віртуальна ракета у ворога. За один день навчання можна здійснити десятки тренувальних пострілів, не витративши жодного снаряда, а за кілька днів і 200-400 пусків рухи відточуються до автоматизму. До комплексу входять 16 навчальних програм, до того ж, оператори можуть створювати нові, ґрунтуючись на власному бойовому досвіді.

[ + – ] Тренувальна установка ПЗРК "Ігла" Фото: Facebook

"Це лише частина великого проєкту Фонду щодо посилення протиповітряної оборони України вартістю 6 млн грн: всього ми замовили 6 тренажерів", — пише пресслужба "Повернись живим".

У Фонді додали, що навчання зенітників дуже важливе, адже Росія має велику перевагу в авіації. Щоб вистояти, Україні потрібна хороша багаторівнева система ППО, останнім рубежем у якій виступають стрілки з ПЗРК, здатними знищувати цілі з відстані кількох кілометрів. ЗСУ необхідна велика кількість бійців, які вміють поводитися з найбільш поширеними переносними зенітними установками, такими як "Ігла", "Перун" і "Стінгер".

"У роботі з ПЗРК є безліч нюансів. І саме високотехнологічні тренажери з доповненою реальністю дозволяють опанувати їх до автоматизму", — наголосили волонтери.

У червні Фонд передав такий самий тренувальний комплекс 72-й Окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Приблизно за місяць цей підрозділ навчив майже 200 зенітників — зараз вони збивають російські гелікоптери та літаки на передовій. Саме завдяки тренуванням із віртуальною реальністю 18 червня військовослужбовці 72-го ОМБр полонили льотчика з ПВК "Вагнер", а також збили ракетою з ПЗРК "Ігла" російський штурмовий літак Су-25.

Раніше стало відомо, що Фонд "Повернись живим" передав українській армії 300 дронів Atlas латвійського виробництва, створених під військові потреби. Завдяки захищеному зв'язку такі БПЛА можна успішно застосовувати для розвідки та наведення артилерійських знарядь.

До цього Фонд "Повернись живим" передав ЗСУ безпілотні комплекси "Лелеки-100". Перша партія з 25 наборів коштувала волонтерам 36 млн гривень, до кожного з них входять два БПЛА та станції управління. Безпілотники розвивають швидкість до 140 км/год і мають радіус дії 50 км.