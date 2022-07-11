Ученые развернут 5G-сети в космосе: когда смартфоны получат спутниковый Интернет

Компании Ericsson, Qualcomm, Thales свяжут наземные станции со спутниками и выведут 5G за пределы Земли.

Компании Ericsson, Qualcomm и Thales хотят развернуть 5G в космосе, чтобы обеспечить спутниковой связью людей, находящихся в разных уголках Земли. Об этом сообщила Ericsson на своем официальном сайте ericsson.com.

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Ученые и инженеры стремятся обеспечить связью людей, живущих в отдаленных уголках планеты, например, на Крайнем Севере. Также они заинтересованы в том, чтобы связь была доступна над морями и океанами, в горах. Новый тип связи будет использоваться органами власти, работниками системы здравоохранения, спасательных служб, логистическими компаниями, спецслужбами. Известно, что ассоциация 3GPP, ответственная за стандартизацию систем связи, дала добро на развертывание 5G "за пределами Земли".

После развертывания, сеть пройдет ряд тестов на территории Франции. Будет испытано ее взаимодействие со смартфонами и другими 5G-устройствами, наземными сетями 5G. Если испытания пройдут удачно, то новая технология сделает из смартфонов, по сути, спутниковые телефоны.

Компания Ericsson протестирует технологию Virtual RAN (vRAN), которая будет передавать 5G-сигналы через спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите. Thales поставит для этого необходимое оборудование. Qualcomm Technologies предоставит смартфоны для испытаний.

Прежде чем приступить к основным тестам, система будет испытана на Земле. Ученые задействуют устройства для эмуляции запуска радиосигнала 5G и задержек, которые могут возникнуть при приеме-передаче информации со спутников на телефоны. Когда начнутся тесты с настоящим спутников, не сообщается.

Если новая 5G-технология приживется, то она может быть внедрена повсеместно в будущем.

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