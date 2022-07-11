Вчені розгорнуть 5G-мережі в космосі: коли смартфони отримають супутниковий Інтернет

Компанії Ericsson, Qualcomm, Thales зв'яжуть наземні станції із супутниками та виведуть 5G за межі Землі.

Компанії Ericsson, Qualcomm та Thales хочуть розгорнути 5G у космосі, щоб забезпечити супутниковим зв'язком людей, що знаходяться у різних куточках Землі. Про це повідомила компанія Ericsson на своєму офіційному сайті ericsson.com.

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Вчені та інженери прагнуть забезпечити зв'язком людей, що живуть у віддалених куточках планети, наприклад, на Крайній Півночі. Також вони зацікавлені в тому, щоб зв'язок був доступний над морями та океанами в горах. Новий тип зв'язку використовуватиметься органами влади, працівниками системи охорони здоров'я, рятувальними службами, логістичними компаніями, спецслужбами. Відомо, що асоціація 3GPP, відповідальна за стандартизацію систем зв'язку, дала добро на розгортання 5G "за межами Землі".

Після розгортання мережа пройде низку тестів на території Франції. Буде випробувана її взаємодія зі смартфонами та іншими 5G-пристроями, наземними мережами 5G. Якщо випробування пройдуть вдало, то нова технологія зробить зі смартфонів, по суті, супутникові телефони.

Компанія Ericsson протестує технологію Virtual RAN (vRAN), яка передаватиме 5G-сигнали через супутники, що знаходяться на низькій навколоземній орбіті. Thales поставить для цього необхідне обладнання. Qualcomm Technologies надасть смартфони для випробування.

Перш ніж розпочати основні тести, систему випробують на Землі. Вчені використовують пристрої для емуляції запуску радіосигналу 5G і затримок, які можуть виникнути під час прийомі-передачі інформації з супутників на телефони. Коли розпочнуться тести зі справжнім супутником, не повідомляється.

Якщо нова 5G-технологія приживеться, її можуть впровадити у майбутньому повсюдно.

Раніше ми повідомляли: в уряді РФ заявили про готовність до відключення Росії від глобальної мережі Інтернет. Чиновники не думають, що насправді це можливо, але кажуть, що не виключають такого сценарію і сподіваються на справну роботу "суверенної" Мережі.