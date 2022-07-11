ИИ написал научную статью о себе за два часа, чем шокировал ученых

GPT-3 снабдил текст цитатами и ссылками, и даже дал согласие на публикацию в научном журнале.

Альмира Тунстрем, сотрудница Гетеборгского университета (Швеция) дала задание ИИ-алгоритму GPT-3 — написать статью на 500 слов о самом себе, снабдив текст ссылками на исследования в области ИИ и цитатами исследователей. Бот справился с задачей за два часа, чем удивил ученую, сообщает insider.com.

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По словам Тунстрем, GPT-3 довольно хорошо выполнил задание. Она назвала его работу "довольно хорошим" исследованием. После успешного эксперимента Тунстрем попыталась опубликовать текст в рецензируемом академическом журнале, так как ей было интересно, можно ли опубликовать статью, написанную не человеком? Она также спросила у ИИ, согласен ли он на публикацию, и он ответил "да". Исследовательница также спросила, не усматривает ли ИИ в таком случае конфликта интересов, на что алгоритм ответил "нет".

Альмира написала о своем эксперименте редакторам журнала Scientific American, отметив, что сама возможность публикации текста авторства GPT-3 вызывает ряд юридических и этических вопросов.

"Возможно, академическим изданиям придется приспособится к тому, что в будущем они начнут получать все больше рукописей, созданных при помощи ИИ, да и сама ценность достижений людей-исследователей может измениться, если что-то разумное, вроде ИИ, сможет присвоить себе часть их работы", — прокомментировала Тунстрем.

Ученая отметила, что после эксперимента она и ее коллеги начали относиться к GPT-3, как к живому существу, хотя они понимают, что алгоритм таковым не является. "Чувства" ИИ — острая тема для споров среди ученых, которая не утихает с тех пор, как алгоритм LaMBDA попросил нанять для себя адвоката. Однако многие эксперты заявляют, что ИИ-технологии еще не продвинулись до уровня людей.

В комментарии изданию Insider Тунстрем отметила, что эксперимент дал положительные результаты и был хорошо воспринят в сообществе ученых, занимающихся вопросами развития искусственного интеллекта. Она заявила, что ее коллеги из других институтов пытаются повторить эксперимент. По ее словам, GPT-3 продемонстрировал свои возможности, показав, что может писать не только о себе, но и на другие темы.

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