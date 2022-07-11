ШІ написав наукову статтю про себе за дві години, чим шокував вчених

GPT-3 забезпечив текст цитатами та посиланнями, і навіть дав згоду на публікацію у науковому журналі.

Альміра Тунстрем, співробітниця Гетеборгського університету (Швеція) дала завдання ШІ-алгоритму GPT-3 — написати статтю на 500 слів про себе, забезпечивши текст посиланнями на дослідження у сфері ШІ та цитатами дослідників. Бот впорався із завданням за дві години, чим здивував вчену, повідомляє insider.com.

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За словами Тунстрем, GPT-3 досить добре виконав завдання. Вона назвала його роботу "досить хорошим" дослідженням. Після успішного експерименту Тунстрем спробувала опублікувати текст у рецензованому академічному журналі, тому що їй було цікаво, чи можна опублікувати статтю, написану не людиною? Вона також запитала у ШІ, чи згоден він на публікацію, і він відповів "так". Дослідниця також запитала, чи не вбачає ШІ у такому разі конфлікту інтересів, на що алгоритм відповів "ні".

Альміра написала про свій експеримент редакторам журналу Scientific American, зазначивши, що сама можливість публікації тексту авторства GPT-3 викликає низку юридичних та етичних питань.

"Можливо, академічним виданням доведеться пристосуватися до того, що в майбутньому вони почнуть отримувати все більше рукописів, створених за допомогою ШІ, та й сама цінність досягнень людей-дослідників може змінитися, якщо щось розумне, таке як ШІ, зможе привласнити собі частину їхньої роботи", — прокоментувала Тунстрем.

Вчена зазначила, що після експерименту вона та її колеги почали ставитися до GPT-3 як до живої істоти, хоча вони розуміють, що алгоритм таким не є. "Почуття" ШІ — гостра тема для суперечок серед вчених, яка не вщухає відтоді, як алгоритм LaMBDA попросив найняти для себе адвоката. Однак багато експертів заявляють, що ШІ-технології ще не просунулися до рівня людей.

У коментарі виданню Insider Тунстрем зазначила, що експеримент дав позитивні результати та був добре сприйнятий у спільноті вчених, які займаються питаннями розвитку штучного інтелекту. Вона заявила, що її колеги з інших інституцій намагаються повторити експеримент. За її словами, GPT-3 продемонстрував свої можливості, показавши, що може писати не лише про себе, а й на інші теми.

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