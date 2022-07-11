Россиянам запретили пользоваться дронами: силовики "глушат" и ломают устройства

Жители Курской области не имеют права запускать коммерческие БПЛА по указанию губернатора.

В Курской области, которая граничит с Украиной, запретили запускать беспилотники. Об этом сообщает издание РБК.

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Губернатор Роман Старовойт рассказал СМИ, что россиян, проживающих в Курской области, администрация просит не использовать дроны в личных целях, так как в этой местности объявлен "высокий уровень террористической опасности". Все БПЛА, находящиеся в воздухе, тут же фиксируются российскими спецслужбами и "глушатся". В следствие таких мер, устройства теряют связь с операторами и просто падают на землю. Старовойт предупредил, что если граждане не хотят лишиться своего имущества, им лучше дроны не запускать. Также чиновник попросил "снизить нагрузку" на силовиков.

"У наших силовых ведомств есть достаточно технических средств по принудительной посадке этих дронов либо организации помех их работе, что приводит к поломкам", — прокомментировал губернатор.

СМИ пишет, что только на прошлой неделе силовики получили 83 сообщения о БПЛА. Эти аппараты принудили к посадке и проверили (наверное под "проверкой" имеется ввиду просмотр отснятого дроном контента в случае, если он оснащен камерой, или же проверка на наличие каких-либо дополнительных сенсоров, РБК этого момента не проясняет — ред.). После таких "проверок" устройства уже непригодны к использованию.

Российское медиа также утверждает, что над Курской областью российскими военными "был перехвачен украинский разведывательный беспилотник Ту-141 "Стриж". Однако украинские военные не подтвердили эту информацию.

Ранее Фокус информировал о том, что "Армия дронов" активно принимает участие в боях за освобождение Украины. На фронт в помощь ВСУ отправили партию DJI Mavic и Phantom.

Сообщали также об особенностях работы украинского БПЛА SKIF, который помогает оценить масштаб ущерба, нанесенного ВС РФ.