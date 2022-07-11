Росіянам заборонили користуватися дронами: силовики "глушать" та ламають пристрої

Жителі Курської області не мають права запускати комерційні БПЛА за наказом губернатора.

В Курській області, яка межує з Україною, заборонили запускати безпілотники. Про це повідомляє видання РБК.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Губернатор Роман Старовойт розповів ЗМІ, що росіян, які мешкають у Курській області, адміністрація просить не використовувати дрони в особистих цілях, оскільки в цій місцевості оголошено "високий рівень терористичної небезпеки". Усі БПЛА, що перебувають у повітрі, відразу фіксують і "глушать" російські спецслужби. Внаслідок таких заходів пристрої втрачають зв'язок з операторами і просто падають на землю. Старовойт попередив, що якщо громадяни не хочуть позбутися свого майна, їм краще дрони не запускати. Також чиновник попросив "зменшити навантаження" на силовиків.

"У наших силових відомств є достатньо технічних засобів щодо примусової посадки цих дронів або організації перешкод їх роботі, що призводить до несправностей", — прокоментував губернатор.

ЗМІ пише, що лише минулого тижня силовики отримали 83 повідомлення про БПЛА. Ці апарати змусили до посадки і перевірили (напевно під "перевіркою" мається на увазі перегляд знятого дроном контенту у випадку, якщо він оснащений камерою, або перевірка на наявність будь-яких додаткових сенсорів, РБК цього моменту не прояснює — ред.). Після таких перевірок пристрої вже непридатні до використання.

Російське медіа також стверджує, що над Курською областю російські військові перехопили український розвідувальний безпілотник Ту-141 "Стриж". Однак українські військові не підтвердили цю інформацію.

Раніше Фокус інформував про те, що "Армія дронів" активно бере участь у боях за визволення України. На фронт на допомогу ЗСУ відправили партію DJI Mavic та Phantom.

Повідомляли також про особливості роботи українського БПЛА SKIF, який допомагає оцінити масштаб збитків, завданих ЗС РФ.