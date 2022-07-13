Хакеры прикинулись Ангелой Меркель, чтобы взломать аккаунт Кристин Лагард

При помощи методов социальной инженерии мошенники хотели получить доступ к аккаунту председателя Европейского центробанка в WhatsApp.

Через мессенджер WhatsApp и ряд других приложений хакеры пытаются взломать учетные записи европейских политиков. Так, недавно жертвой злоумышленников едва не стала Кристин Лагард, председатель Европейского центрального банка, сообщает издание businessinsider.de.

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СМИ пишет, что Лагард получила СМС-сообщение с номера, который дейтвительно принадлежит экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель. В сообщении предлагалось перейти в WhatsApp, чтобы продолжить общение, так как мессенджер обеспечивает безопасность данных благодаря сквозному шифрованию. По информации Business Insider, на всякий случай Лагард спросила у бывшего канцлера, действительно ли она хочет общаться через WhatsApp — таким образом афера была разоблачена.

До сих пор неясно, откуда злоумышленники взяли настоящий номер Меркель. Полиция уже ведет расследование при поддержке Федерального управления по информационной безопасности (BSI). После данного инцидента члены Бундестага были оповещены о мошеннических действиях с применением социальной инженерии.

"Хакеры хотели использовать личность канцлера, чтобы получить код аутентификации учетной записи Лагард. Этот код также используется для проверки связи между личным счетом и номером мобильного телефона. Узнав код, мошенники могли завладеть аккаунтом Лагард", — пишет медиа.

В этом деле интересно то, что злоумышленникам удалось выдать себя, пусть и в прошлом, но все же за высокопоставленного политического деятеля. Мошенники могли использовать учетную запись Кристин Лагард, например, для атаки на других людей.

Business Insider не исключает того, что жертвой подобного рода аферы мог стать доверенное лицо канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис, который является личным представителем Шольца по экономическим и финансовым вопросам, а также отвечает за европейскую политику и переговоры G7 и G20. Журналисты направили запрос, чтобы проверить данную информацию, но ответа пока не получили.

Федеральное министерство внутренних дел Германии в течение последних нескольких недель акцентирует внимание на том, что киберугрозы для страны возрастают в результате войны России против Украине. Риск атак из России "нельзя воспринимать несерьезно", — заявлял канцлер Шольц еще в апреле в ходе конференции re:publica.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер в ближайшее время намерена предоставить новую киберстратегию федерального правительства. Совсем недавно Шольц объявил, что на обеспечение кибербезопасности будут выделены дополнительные средства, пишет СМИ. А тем временем правительство уже объявило о "структурной реорганизации архитектуры ИТ-безопасности", в рамках которой BSI должен обрести независимость и приобрести статус "центрального органа в сфере ИТ-безопасности".

"Однако новый проект бюджета на 2023 год, вопреки всем этим заявлениям, не предусматривает дополнительных средств на нужды BSI", — подчеркивают журналисты.

Ранее мы сообщали о том, что украинские хактивисты "положили" сайты российского МИД, а также оператора связи "Билайн".