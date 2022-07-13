Хакери прикинулися Ангелою Меркель, щоб зламати обліковий запис Крістін Лагард

За допомогою методів соціальної інженерії шахраї хотіли отримати доступ до облікового запису голови Європейського центробанку у WhatsApp.

Через месенджер WhatsApp і низку інших додатків хакери намагаються зламати облікові записи європейських політиків. Так, нещодавно жертвою зловмисників мало не стала Крістін Лагард, голова Європейського центрального банку, повідомляє видання businessinsider.de.

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ЗМІ пише, що Лагард отримала СМС-повідомлення з номера, який дійсно належить ексканцлерці Німеччини Ангелі Меркель. У повідомленні пропонувалося перейти у WhatsApp, щоб продовжити спілкування, оскільки месенджер гарантує безпеку даних завдяки наскрізному шифруванню. За інформацією Business Insider, про всяк випадок Лагард запитала колишню канцлерку, чи справді вона хоче спілкуватися через WhatsApp — так афера була викрита.

Досі незрозуміло, звідки зловмисники взяли справжній номер Меркель. Поліція вже веде розслідування за підтримки Федерального управління інформаційної безпеки (BSI). Після цього інциденту члени Бундестагу були сповіщені про шахрайські дії із застосуванням соціальної інженерії.

"Хакери хотіли використати особу канцлерки, щоб отримати код автентифікації облікового запису Лагард. Цей код також використовується для перевірки зв'язку між особистим рахунком і номером мобільного телефону. Дізнавшись код, шахраї могли заволодіти акаунтом Лагард", — пише медіа.

У цій справі цікаво те, що зловмисникам вдалося видати себе, хай і в минулому, але все ж таки за високопоставленого політичного діяча. Шахраї могли використовувати обліковий запис Крістін Лагард, наприклад для атаки на інших людей.

Business Insider не заперечує того, що жертвою такого роду афери могла стати довірена особа канцлера Олафа Шольца Йорг Кукіс, який є особистим представником Шольца з економічних і фінансових питань, а також відповідає за європейську політику та переговори G7 та G20. Журналісти відправили запит, щоб перевірити цю інформацію, але відповіді поки що не отримали.

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини протягом останніх кількох тижнів акцентує увагу на тому, що кіберзагрози для країни зростають унаслідок війни Росії проти України. Ризик атак із Росії "не можна сприймати несерйозно", — заявляв канцлер Шольц ще в квітні в процесі конференції re:publica.

Федеральна міністриня внутрішніх справ Ненсі Фезер найближчим часом має намір надати нову кіберстратегію федерального уряду. Нещодавно Шольц оголосив, що на гарантування кібербезпеки буде виділено додаткові кошти, пише ЗМІ. А тим часом уряд уже оголосив про "структурну реорганізацію архітектури ІТ-безпеки", в межах якої BSI повинен здобути незалежність і набути статусу "центрального органу у сфері ІТ-безпеки".

"Однак новий проєкт бюджету на 2023 рік, попри всі ці заяви, не передбачає додаткових коштів на потреби BSI", — наголошують журналісти.

Раніше ми повідомляли, що українські хактивісти "поклали" сайти російського МЗС, а також оператора зв'язку "Білайн".