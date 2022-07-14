Война в Украине: кто собирает дроны для ВСУ и почему они так важны (видео)

Латвийская компания Atlas Aerospace увеличивает производство до 700 БПЛА в месяц, чтобы удовлетворить нужды украинской армии.

Дроны играют важную роль во время войны в Украине, поэтому военным необходимо большое количество летательных аппаратов. Издание Deutche Welle выяснило, как и для чего производят беспилотники, которые передают украинским войскам.

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Журналисты посетили мастерсткую по производству БПЛА компании Atlas Aerospace в столице Латвии — Риге. Сотрудники собирают дроны в довольно стерильных условиях: надевают халаты, шапочки и бахилы, воздух постоянно фильтруется. Войти можно через специальный люк, подтвердив личность при помощи отпечатков пальцев.

Среди работников есть две женщины-беженки из Украины, которые до войны работали бухгалтером и библиотекарем. Сначала они совершенно не разбирались в дронах, а теперь научились их собирать: прикручивают и откручивают детали отвертками, перебирают моторы, прикрепляют пластины, устанавливают видеокамеры.

"Мы делаем дроны для украинской армии. С их помощью мы выиграем войну", — заявили сотрудницы компании.

Atlas Aerospace руководит уроженец Украины Иван Толчинский, который долгое время жил в Израиле и служил в израильском спецназе, является ветераном боевых действий. После армии поступил в университет и освоил авиастроение, а затем затем создал компанию по производству дронов в Латвии, потому что в Израили это делать сложнее.

Atlas Aerospace собирает для военных маленькие аппараты, которые помещаются в обычном рюкзаке и соответствуют стандартам НАТО. До начала войны в Украине самым крупным заказчиком была армия Нидерландов, но теперь практически вся продукция отправляется ВСУ. По словам Ивана Толчинского, после начала российского вторжения спрос на военные дроны Atlas Aerospace значительно вырос: если до февраля компании удавалось в лучшем случае, продать 10 дронов за месяц, то теперь она пытается увеличить производство до 700. ВСУ получили уже сотни таких беспилотников.

"Этого недостаточно. Мы должны обдумать, как мы можем продавать больше", — заявил глава компании.

Компактные дроны Atlas Aerospace пользуются спросом среди сотрудников украинских спецслужб, ведь с их помощью команда из четырех человек может быстро осмотреть с воздуха большую территорию. Камеры транслируют видео непосредственно в штаб, и 12 команд с беспилотниками могут одновременно охватить всю линию фронта, а с тепловизионными камерами — даже ночью.

Как отметил Иван Толчинский, дроны устроили революцию на тактическом уровне ведения войны. Военнослужащие могут в полевых условиях проводить разведку, не рискуя нарваться на противника в засаде. К примеру, БПЛА можно запустить перед тем, как пересекать широкую улицу в городе.

"Поле боя стало с помощью дронов более просматриваемым. Сейчас солдаты могут действовать более независимо, потому что они сами получают информацию о том, что находится за соседней стеной или происходит за холмом неподалеку", — добавил эксперт из European Council on Foreign Relations Ульрике Франке.

В Украине особенно популярны гражданские дроны, переделанные инженерами для сброса барражирующих боеприпасов на противника. Умельцы приделывают к гранатометным гранатам ВОГ-17 напечатанные на 3D-принтере хвостовики и передние направляющие, которые стабилизируют их в полете и позволяют сбрасывать точно в цель.

Не только Украина, но и другие страны мира используют дроны от DJI и других китайских компаний. Военно-морские силы США, Германии и Нидерландов покупают коммерческие БПЛА для запуска с военных кораблей. Ульрике Франке видит в этом угрозу для национальной безопасности, ведь DJI обвиняли в передаче России важной информации об украинских позициях. Кроме того, гражданские дроны работают в постоянном диапазоне частот, поэтому противник может подавить их и уничтожить при помощи радиоэлектронных помех. В Atlas Aerospace уверяют, что периодически меняют частоты своих аппаратов для защиты от систем РЭБ, за это их и ценят украинские военные.

В начале июля Фонд "Повернись живим" передал в ВСУ 300 латвийских дронов Atlas общей стоимостью 5 млн евро. Украинские военные получили 100 комплексов, в каждый из которых входит по три дрона, ретранслятору и планшету. Фишкой этих БПЛА является защищенный канал связи, который противнику сложно заглушить.

В марте Латвия передала Украине 90 беспилотников, которые предоставили местные компании. Они помогают ВСУ бороться с российскими оккупантами.