Війна в Україні: хто збирає дрони для ЗСУ та чому вони такі важливі (відео)

Латвійська компанія Atlas Aerospace збільшує виробництво до 700 БПЛА на місяць, щоб задовольнити потреби української армії.

Дрони відіграють важливу роль під час війни в Україні, тому військовим потрібна велика кількість літальних апаратів. Видання Deutche Welle з'ясувало, як і навіщо виробляють безпілотники, які передають українським військам.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Журналісти завітали у майстерню з виробництва БПЛА компанії Atlas Aerospace у столиці Латвії — Ризі. Співробітники збирають дрони у досить стерильних умовах: надягають халати, шапочки та бахіли, повітря постійно фільтрується. Увійти можна через спеціальний люк, підтвердивши особистість за допомогою відбитків пальців.

Серед працівників є дві жінки-біженки з України, які до війни працювали бухгалтером і бібліотекарем. Спочатку вони зовсім не зналися на дронах, а тепер навчилися їх збирати: прикручують і відкручують деталі викрутками, перебирають мотори, прикріплюють пластини, встановлюють відеокамери.

"Ми робимо дрони для української армії. З їхньою допомогою ми виграємо війну", — заявили співробітниці компанії.

Atlas Aerospace керує уродженець України Іван Толчинський, який тривалий час мешкав в Ізраїлі та служив в ізраїльському спецназі, є ветераном бойових дій. Після армії вступив до університету й освоїв авіабудування, а потім створив компанію з виробництва дронів у Латвії, тому що в Ізраїлі це робити складніше.

Atlas Aerospace збирає для військових маленькі апарати, які розміщуються у звичайному рюкзаку та відповідають стандартам НАТО. До початку війни в Україні найбільшим замовником була армія Нідерландів, але тепер практично вся продукція відправляється ЗСУ. За словами Івана Толчинського, після початку російського вторгнення попит на військові дрони Atlas Aerospace значно зріс: якщо до лютого компанії вдавалося в кращому разі продати 10 дронів на місяць, то тепер вона намагається збільшити виробництво до 700. ЗСУ отримали вже сотні таких безпілотників.

"Цього недостатньо. Ми маємо обміркувати, як ми можемо продавати більше", — заявив глава компанії.

Компактні дрони Atlas Aerospace мають попит серед співробітників українських спецслужб, адже за їх допомогою команда з чотирьох осіб може швидко оглянути з повітря велику територію. Камери транслюють відео безпосередньо до штабу, і 12 команд із безпілотниками можуть одночасно охопити всю лінію фронту, а з тепловізійними камерами — навіть уночі.

Як зазначив Іван Толчинський, дрони влаштували революцію на тактичному рівні ведення війни. Військовослужбовці можуть у польових умовах проводити розвідку, не ризикуючи нарватися на супротивника у засідці. Наприклад, БПЛА можна запустити перед тим, як перетинати широку вулицю у місті.

"Поле бою стало за допомогою дронів більш перегляданим. Зараз солдати можуть діяти незалежніше, тому що вони самі отримують інформацію про те, що знаходиться за сусідньою стіною або відбувається за пагорбом неподалік", — додав експерт з European Council on Foreign Relations Ульріке Франке.

В Україні особливо популярні цивільні дрони, перероблені інженерами для скидання баражувальних боєприпасів на противника. Умільці додають гранатометним гранатам ВОГ-17 надруковані на 3D-принтері хвостовики і передні напрямні, які стабілізують їх у польоті та дозволяють скидати точно в ціль.

Не тільки Україна, а й інші країни світу використовують дрони від DJI та інших китайських компаній. Військово-морські сили США, Німеччини та Нідерландів купують комерційні БПЛА для запуску з військових кораблів. Ульріке Франке бачить у цьому загрозу національній безпеці, адже DJI звинувачували у передаванні Росії важливої інформації про українські позиції. Крім того, цивільні дрони працюють у постійному діапазоні частот, тому противник може придушити їх і знищити за допомогою радіоелектронних перешкод. В Atlas Aerospace запевняють, що періодично змінюють частоти своїх апаратів для захисту від систем РЕБ, за це їх і цінують українські військові.

На початку липня Фонд "Повернись живим" передав ЗСУ 300 латвійських дронів Atlas загальною вартістю 5 млн євро. Українські військові отримали 100 комплексів, до кожного з яких входить по три дрони, ретранслятор і планшет. Фішкою цих БПЛА є захищений канал зв'язку, який супротивнику важко заглушити.

У березні Латвія передала Україні 90 безпілотників, які надали місцеві компанії. Вони допомагають ЗСУ боротися і російськими окупантами.