Создан необычный телевизор, который "складывается" в скульптуру (видео)

Пять отдельных панелей вместе составляют один огромный экран, а специальная технология убирает "швы", обеспечивая качественную картинку.

Австрийская компания C Seed представила складной телевизор N1, который превращается в элегантную скульптуру. О необычной новинке стало известно изданию New Atlas.

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Телевизор состоит из пяти разных MicroOLED панелей, которые складываются вместе, образуя большой экран диагональю 165 дюймов. Технология Adaptive Gap Calibration убирает визуальные границы между частями дисплея, поэтому изображение получается бесшовным. Подставка служит аудиосистемой с двумя встроенными 100-ваттными динамиками, все вместе это автоматически складываются в прямоугольную конструкцию, которая остается на полу и служит роскошным предметом интерьера.

В развернутом виде телевизор обладает разрешением 4K Ultra HD и при необходимости может поворачиваться вправо или влево на 90 градусов, например, для удобного просмотра постов в Instagram. C Seed обещает 6-битную обработку цвета, поддержку динамического контента HDR10+, яркость 1000 нит, частоту обновления 3840 Гц и контрастность 30 000:1. На дисплей также нанесено специальное покрытие для уменьшения бликов.

Телевизор N1 оборудовали пятью портами HDMI, двумя портами USB, а также разъемом Ethernet для подключения проводного Интернета. Новинку планируют выпустить на рынок в первом квартале 2023 года, предусмотрены версии с диагональю экрана 103, 137 и 165 дюймов, стоимость начинается от $190 тысяч.

"Мы работаем в верхней сегменте рынка элитного оборудования. Многие из наших клиентов коллекционируют произведения искусства, все ценят новейшие медиа-технологии и требуют визуального качества, соответствующего изысканному дизайну интерьера, будь то классический, современный или полностью авангардный. C Seed гордится тем, что предлагает все это в одном совершенно уникальном продукте, повышающим ценность элитных жилых помещений", — прокомментировал генеральный директор компании Александр Сватек.

Ранее писали, почему топовые 16К-телевизоры не могут превзойти простые 4К-ТВ. Как утверждают эксперты, производство широкоформатных панелей пока обходится довольно дорого, а большинство потребителей не готовы платить настолько большие деньги за разницу, которая едва заметна невооруженным человеческим глазом.

Сообщали также, что OLED-телевизоры становятся популярными среди пользователей. Исследователи составили статистику и обратили внимание, что на рынки все меньше и меньше покупают жидкокристаллические дисплеи.