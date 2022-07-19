Створено незвичайний телевізор, який "складається" у скульптуру (відео)

П'ять окремих панелей разом становлять один величезний екран, а спеціальна технологія прибирає "шви", забезпечуючи якісну картинку.

Австрійська компанія C Seed представила складний телевізор N1, який перетворюється на елегантну скульптуру. Про незвичайну новинку стало відомо виданню New Atlas.

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Телевізор складається з п'яти різних MicroOLED панелей, які складаються разом, утворюючи великий екран діагоналлю 165 дюймів. Технологія Adaptive Gap Calibration прибирає візуальні межі між частинами дисплея, тому зображення виходить безшовним. Підставка слугує аудіосистемою з двома вбудованими 100-ватними динаміками, все разом це автоматично складається у прямокутну конструкцію, яка залишається на підлозі та слугує розкішним предметом інтер'єру.

У розгорнутому вигляді телевізор має роздільну здатність 4K Ultra HD і за необхідності може повертатися праворуч або ліворуч на 90 градусів, наприклад, для зручного перегляду дописів в Instagram. C Seed обіцяє 6-бітову обробку кольору, підтримку динамічного контенту HDR10+, яскравість 1 000 ніт, частоту оновлення 3 840 Гц та контрастність 30 000:1. На дисплеї також нанесене спеціальне покриття для зменшення відблисків.

ТБ N1 обладнали п'ятьма портами HDMI, двома портами USB, а також роз'ємом Ethernet для підключення дротового інтернету. Новинку планують випустити на ринок у першому кварталі 2023 року, передбачені версії з діагоналлю екрану 103, 137 та 165 дюймів, вартість починається від $190 тисяч.

"Ми працюємо у верхній сегменті ринку елітного обладнання. Багато наших клієнтів колекціонують твори мистецтва, всі цінують новітні медіа-технології і вимагають візуальної якості, що відповідає вишуканому дизайну інтер'єру, будь то класичний, сучасний або повністю авангардний. C Seed пишається тим, що пропонує все це в одному унікальному продукті, що підвищує цінність елітних житлових приміщень", — прокоментував генеральний директор компанії Олександр Сватек.

Раніше писали, чому топові 16К-телевізори не можуть перевершити прості 4К-ТВ. Як стверджують експерти, виробництво широкоформатних панелей поки коштує досить дорого, а більшість споживачів не готові платити настільки великі гроші за різницю, яка ледь помітна неозброєним оком.

Повідомляли також, що OLED-телевізори стають популярними серед користувачів. Дослідники склали статистику та звернули увагу, що на ринки дедалі менше купують рідкокристалічні дисплеї.