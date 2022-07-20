Майнеры избавляются от биткоина: добытчики продали диджитал-активов на $300 млн

В течение одних суток майнеры продали 14 тысяч биткоинов, сообщили аналитики CryptoQuant.

Аналитики из CryptoQuant сообщили, что на прошлой неделе была зафиксирована невиданная ранее "распродажа" биткоинов — за 24 часа майнеры продали 14 тыс. BTC на сумму более $300 млн. Об этом пишет издание CNBC.

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В CryptoQuant отметили, что это крупнейшая продажа самой популярной криптовалюты с января 2021 года. Явление, подобное этому, принято называть "капитуляцией майнеров". Эксперты говорят, что такие распродажи сигнализируют о том, что с добычей криптовалют не все гладко. Майнеры продают активы, чтобы спасти свой бизнес, который сейчас находится в затруднительном положении, так как цены на электроэнергию поднялись, а курс биткоина существенно снизился. В итоге майнинг требует больших вложений, но прибыли приносит в разы меньше, чем раньше, если вообще приносит. Некоторые аналитики отмечают, что добытчики тратят больше, чем зарабатывают.

Издание напомнило, что в июне 2022 года крупная американская компания, занимающаяся майнингом, Core Scientific, продала 7202 биткоина по $23 тыс. за штуку. По словам генерального директора Майкла Левитта, это было сделано из необходимости "оплачивать счета в долларах". Он заверил, что компания по-прежнему зарабатывает на добыче криптовалют, так как "в отрасли маржа составляет около 50%". Однако, когда биткоин находился на пике в ноябре прошлого года и торговался по $69 тыс., маржа составляла 80%, подчеркивает СМИ. Левитт также добавил, что на полученные от продажи доллары было закуплено новое оборудование — блоки ASIC и дополнительные ЦОД, — погашены долги, выплачены зарплаты.

Ранее мы писали о том, что судьба биткоина пока не ясна — либо он упадет до $10 тыс., либо поднимется до $30 тыс. В данном вопросе мнения экспертов и инвесторов разделилсь.

Также напомним, что скоро майнинг эфира перейдет на другой алгоритм. Создатель второй по популярности криптовалюты, Виталик Бутерин, пообещал перевести добычу Ethereum с Proof-of-Work на Proof-of-Stake, при котором участие майнеров не требуется.