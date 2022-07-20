Майнери позбавляються біткоїна: видобувачі продали діджитал-активів на $300 млн

Протягом однієї доби майнери продали 14 тисяч біткоїнів, повідомили аналітики CryptoQuant.

Аналітики з CryptoQuant повідомили, що минулого тижня було зафіксовано небачений раніше "розпродаж" біткоїнів — за 24 години майнери продали 14 тис. BTC на суму понад $300 млн. Про це пише видання CNBC.

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У CryptoQuant відзначили, що це найбільший продаж найпопулярнішої криптовалюти із січня 2021 року. Явище, подібне до цього, прийнято називати "капітуляцією майнерів". Експерти кажуть, що такі розпродажі сигналізують про те, що з видобутком криптовалют не все гладко. Майнери продають активи, щоб урятувати свій бізнес, який зараз перебуває в скрутному становищі, оскільки ціни на електроенергію піднялися, а курс біткоїна суттєво знизився. У результаті майнінг вимагає великих вкладень, але прибутку приносить у рази менше, ніж раніше, якщо взагалі приносить. Деякі аналітики зазначають, що видобувачі витрачають більше, ніж заробляють.

Видання нагадало, що в червні 2022 року велика американська компанія, що займається майнінгом, Core Scientific, продала 7202 біткоїни по $23 тис. за штуку. За словами генерального директора Майкла Левітта, це було зроблено з необхідності "сплачувати рахунки в доларах". Він запевнив, що компанія, як і раніше, заробляє на видобутку криптовалют, оскільки "в галузі маржа становить близько 50%". Однак, коли біткоїн перебував на піку в листопаді минулого року й торгувався по $69 тис., маржа становила 80%, наголошує ЗМІ. Левітт також додав, що на отримані від продажу долари закупили нове обладнання — блоки ASIC і додаткові ЦОД, — погасили борги, виплатили зарплати.

Раніше ми писали про те, що доля біткоїна поки що не зрозуміла — або він впаде до $10 тис., або підніметься до $30 тис. У цьому питанні думки експертів та інвесторів розділився.

Також нагадаємо, що незабаром майнінг ефіру перейде на інший алгоритм. Творець другої за популярністю криптовалюти Віталік Бутерін пообіцяв перевести видобуток Ethereum із Proof-of-Work на Proof-of-Stake, за якого участь майнерів не потрібна.