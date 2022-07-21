Армия Израиля впервые за 30 лет признала использование ударных дронов: что о них известно

Израильское правительство начало разрабатывать БПЛА еще в 1980-х годах, но цензура запрещала СМИ говорить о них даже после ударов по лидерам ХАМАС.

Власти впервые Израиля официально признали, что Силы обороны страны (ЦАХАЛ) используют ударные дроны для уничтожения объектов. Об этом пишет издание The Times of Israel, ссылаясь на военного цензора.

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Израильским СМИ разрешили освещать использование дронов военными на следующий день после того, как ЦАХАЛ применил боевой БПЛА Elbit Hermes 450 для уничтожения поста ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел пограничного города. До этого власти страны почти 30 лет запрещали журналистам писать о применении летательных аппаратов. Цензор не объяснил, почему решил изменить политику, но подчеркнул, что провел глубокое исследование этого вопроса.

"Было установлено, что нет никаких препятствий для публикации информации об использовании ЦАХАЛ ударных БПЛА в рамках своей оперативной деятельности", — заявил военный цензор.

По информации The Times of Israel, ЦАХАЛ использовал беспилотники для атаки противников с 2000-х годов, в том числе во время войны в Ливане (2006 год) и войны в секторе Газа (2008 год). С помощью дронов Израиль ликвидировал нескольких представителей ХАМАС в секторе Газа, в 2012 году в результате удара погиб лидер военного крыла палестинской группировки Ахмед Джабари. БПЛА также использовали для предупреждения мирных жителей о необходимости уйти из зданий, которые вскоре будут уничтожены.

Иностранные СМИ неоднократно сообщали и даже публиковали фотографии Elbit Hermes 450, который состоит на вооружении 161-й эскадрильи ВВС Израиля, однако точное их количество неизвестно.

Как пишет газета Haaretz, в Израиле внедрение боевых дронов обсуждали с 1980-х годов в строжайшей секретности. Компания Israel Aerospace Industries начала разработку самолета-невидимку Dagger ("Кинжал") или "Зик" на иврите, который общественности представили идею как альтернативу истребителю "Лави" — этот проект заморозили в 1987 году, поскольку США предпочли F-16.

В 1991 глава генерального штаба ЦАХАЛ Эхуд Барак решил отказаться от дорогого и громоздкого "Кинжала", производство которого сильно зависело от поставок американских двигателей. Компания Silver Arrow предложила собрать вместо них много маленьких БПЛА, сформировав значительный флот. Elbit Systems купила это предприятие и начала работать над проектом Hermes 450. Возник вопрос, что же будет основой воздушных сил Израиля: "Кинжалы" или "Гермесы", но обсуждения подвергались жесткой цензуре в СМИ.

В 1993 году Израиль сделал выбор в пользу Hermes 450 от Elbit Systems, а Israel Aerospace Industries стала субподрядчиком. Учения показали, что эскадрильи БПЛА могут защитить Голанские высоты от внезапного нападения Сирии. Став премьер-министром в 1999-м году, Эхуд Барак предложил правительству сделать летающий барьер на случай, если сирийцы вернут Голаны. Арэль Шарок сменил Барака в 2001 году и одобрил применение дронов для ударов по сектору Газа.

"Несмотря на то, что каждый палестинец в Газе был знаком с этой системой вооружения и ее возможностями, цензура в отношении вооруженных беспилотников осталась в силе, хотя их точное определение на иврите изменилось. Были даже официальные заявления о "использовании летательных аппаратов". Когда армия США и разведывательные службы также начали использовать наступательные беспилотники для убийства членов "Аль-Каиды" и "Исламского государства, Израиль хранил молчание", — подчеркивает Haaretz.

Ранее стало известно, что в Израиле проведут испытания робота-танка, оснащенного беспилотниками. Первые тесты новой боевой техники от Elbit Systems запланированы на 2023 год.

Писали также, что израильская технология позволяет глушить и сбивать знаменитые дроны Bayraktar. По информации СМИ, Греция решила установить систему для защиты от турецких беспилотников.