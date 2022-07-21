Армія Ізраїлю вперше за 30 років визнала використання ударних дронів: що про них відомо

Ізраїльський уряд почав розробляти БПЛА ще в 1980-х роках, але цензура забороняла ЗМІ говорити про них навіть після ударів по лідерах ХАМАСу.

Влада Ізраїлю вперше офіційно визнала, що Сили оборони країни (ЦАХАЛ) використовують ударні дрони для знищення об'єктів. Про це пише видання The Times of Israel, посилаючись на військового цензора.

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Ізраїльським ЗМІ дозволили висвітлювати використання дронів військовими наступного дня після того, як ЦАХАЛ застосував бойовий БПЛА Elbit Hermes 450 для знищення поста ХАМАС у секторі Гази у відповідь на обстріл прикордонного міста. До цього влада країни майже 30 років забороняла журналістам писати про застосування літальних апаратів. Цензор не пояснив, чому вирішив змінити політику, але наголосив, що провів глибоке дослідження цього питання.

"Було встановлено, що немає жодних перешкод для публікації інформації про використання ЦАХАЛ ударних БПЛА в межах своєї оперативної діяльності", — заявив військовий цензор.

За інформацією The Times of Israel, ЦАХАЛ використовував безпілотники для атаки противників із 2000-х років, у тому числі під час війни в Лівані (2006 рік) і війни у секторі Гази (2008 рік). За допомогою дронів Ізраїль ліквідував кількох представників ХАМАС у секторі Гази, у 2012 році внаслідок удару загинув лідер військового крила палестинського угруповання Ахмед Джабарі. БПЛА також використали для попередження мирних жителів про необхідність піти з будівель, які незабаром будуть знищені.

Іноземні ЗМІ неодноразово повідомляли та навіть публікували фотографії Elbit Hermes 450, який перебуває на озброєнні 161-ої ескадрильї ВПС Ізраїлю, проте точна їх кількість невідома.

Як пише газета Haaretz, в Ізраїлі впровадження бойових дронів обговорювали з 1980-х років у найсуворішій секретності. Компанія Israel Aerospace Industries розпочала розробку літака-невидимки Dagger ("Кинжал") або "Зік" івритом, який громадськості представили ідею як альтернативу винищувачу "Лаві" — цей проєкт заморозили 1987 року, оскільки США віддали перевагу F-16.

У 1991 голова генерального штабу ЦАХАЛ Ехуд Барак вирішив відмовитися від дорогого та громіздкого "Кинджала", виробництво якого сильно залежало від постачання американських двигунів. Компанія Silver Arrow запропонувала зібрати натомість багато маленьких БПЛА, сформувавши значний флот. Elbit Systems купила це підприємство та почала працювати над проєктом Hermes 450. Виникло питання, що ж буде основою повітряних сил Ізраїлю: "Кинджали" чи "Гермеси", — але обговорення піддавалися жорсткій цензурі в ЗМІ.

1993 року Ізраїль зробив вибір на користь Hermes 450 від Elbit Systems, а Israel Aerospace Industries стала субпідрядником. Навчання показали, що ескадрильї БПЛА можуть захистити Голанські висоти від раптового нападу Сирії. Ставши прем'єр-міністром 1999-го року, Ехуд Барак запропонував уряду зробити літальний бар'єр на випадок, якщо сирійці повернуть Голани. Арель Шарок змінив Барака у 2001 році та схвалив застосування дронів для ударів по сектору Гази.

"Незважаючи на те, що кожен палестинець у Газі був знайомий із цією системою озброєння та її можливостями, цензура щодо озброєних безпілотників залишилася в силі, хоча їх точне визначення на івриті змінилося. Були навіть офіційні заяви про "використання літальних апаратів". Коли армія США та розвідувальні служби також почали використовувати наступальні безпілотники для вбивства членів "Аль-Каїди" й "Ісламської держави, Ізраїль зберігав мовчання", — наголошує Haaretz.

Раніше стало відомо, що в Ізраїлі проведуть випробування робота-танка, оснащеного безпілотниками. Перші випробування нової бойової техніки від Elbit Systems заплановані на 2023 рік.

Писали також, що ізраїльська технологія дозволяє глушити й збивати знамениті дрони Bayraktar. За інформацією ЗМІ, Греція вирішила встановити систему захисту від турецьких безпілотників.